В Рийгикогу поддержали запрет на вырубку леса в период размножения животных

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде поддержала запрет лесовосстановительной вырубки в период размножения животных с целью защиты фауны и экологического разнообразия, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, запрет на вырубку необходим, чтобы защитить лесных животных в период пробуждения природы. У ответственного министра и сейчас есть право издать постановление об ограничении рубки в многоярусных и смешанных насаждениях.

Вакра пояснил, что Центр управления государственными лесами уже на протяжении долгих лет в весенний период, как правило с 15 апреля по 15 июня, вводит запрет на рубку. В этот период в государственных лесах проводить лесовосстановительные вырубки запрещено.

”Для того, чтобы этому правилу следовали все владельцы леса, мы и хотим дополнить закон, чтобы было конкретно установлено, когда и при каких обстоятельствах вырубку проводить нельзя, — отметил Вакра. — Многие частные владельцы лесов сегодня уже следуют этому принципу, но не все. Поэтому было бы целесообразно установить этот принцип на законодательном уровне. Мы даем министерству возможность разработать конкретные правила к осени”, — сказал Вакра.

Цель прекращения рубки в весенний период — защитить окружающую среду в период пробуждения природы, чтобы обеспечить защиту птиц, животных и лесной почвы, а также препятствовать распространению грибных болезней деревьев.

В защите нуждаются обитающие в старых хвойных лесах птицы, которые гнездуются в дуплах, например, совообразные, соколообразные и гнездующиеся на земле курообразные. В период, когда вырубка запрещена, можно заниматься посадкой леса, уходом за молодняком и расчисткой просек, — пояснил Вакра.

Комиссия по окружающей среде решила направить инициированный фракцией Консервативной народной партии Эстонии проект закона о внесении изменений в Закон о лесе (420 SE) на первое чтение на пленарное заседание Рийгикогу, которое состоится 7 июня.