16.10.2018, 08:45

В реки Северной Эстонии запустили более 171 тысячи мальков лосося и сига


rus.delfi.ee
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В реки Северной Эстонии запустили более 171 тысячи мальков лосося и сига
Фото Тийна Теэс: Выпуск сига

В конце сентября и начале октября Пылулаское рыбоводческое хозяйство RMK запустило в реки Северной Эстонии более 171 тысячи мальков лосося и сига, сообщает RMK.

Для восстановления популяции лосося в реку Пярну выпустили 56 000 и в реки Северной Эстонии 62 400 сеголеток, из них в реку Валге — 36 400, в реку Лообу — 9800, в Пюхайыги — 5 500 и речку Пуртсе — 10 700 мальков. Кроме того в реку Валге запустили 9200 двухлеток лосося.

Сеголетки весили в среднем 5,5 г, а двухлетки — 61,4 г. Часть лососей оставили для дальнейшего роста: их выпустят в реки будущей весной уже сеголетками или двухлетками.

С осени 2015 года Пылулулаские рыбоводы разводят в опытном порядке полупроходного сига. Масштаб выращивания сига сравнительно невелик, в первую очередь, из-за малого объема генетического материала. ”В прошлом году удалось получить чуть больше икры, чем в 2016 году, поэтому нынче мы смогли выпустить в водоёмы 43 700 сеголеток сига средним весом 14 г. Популяция сига в реке Пярну, по оценкам ученых, находится в плохом состоянии, поэтому придется ещё годы потратить на её восстановление”, — пояснил директор Пылулаского рыбоводческого хозяйства Куннар Клаас.

Места выпуска мальков были выбраны в соответствии с рекомендациями учёных Морского института Тартуского университета. Запущенные в водоёмы мальки лосося еще полгода или год проведут в реках, а затем уйдут в море. Места зарыбления выбираются таким образом, чтобы мальки не конкурировали в них за питание. Такие места, как правило, находятся в верховьях, выше первого непреодолимого для миграции препятствия.

Для определения состояния здоровья выпущенных рыб регулярно проводятся исследования в продуктово-ветеринарной лаборатории. За исполнением требований биологической безопасности следит продуктово-ветеринарный департамент. Разрешение на выпуск мальков дал департамент окружающей среды.

Пылулаское рыбоводческое хозяйство — единственное в стране государственное рыбоводческое хозяйство, которое занимается восстановлением рыбных запасов. В начале 2014 года Пылулаское рыбоводческое хозяйство было присоединено к RMK. С 1997 года в хозяйстве вырастили и выпустили в водоемы более 5,9 миллиона мальков лосося, морской форели, сига и других ценных пород рыб разного возраста.

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