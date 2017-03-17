В рамках экологической кампании дети собрали более миллиона старых батареек

В рамках одной из крупнейших в Эстонии экологических кампаний ”Охота за формами от чайных свечей” и ”Охота за батарейками” около 15 500 детей собрали за четыре месяца более 4,7 миллиона форм от чайных свечей и 1,1 миллиона использованных батареек. Кампания проходит уже четвертый год подряд, значится в пресс-релизе.

По словам Мари-Лийз Каллисмаа, члена правления MTÜ Tuleviku Heaks, являющегося организатором кампании, кампания этого года является рекордной, поскольку количество собранных форм от чайных свечей увеличилось на 20% и составило 4 743 999 штук. ”За четыре года в ”Охоте за формами от чайных свечей” приняли участие более 38 000 сознательных молодых людей, в общей сложности собравших порядка 11 миллионов алюминиевых форм, — сказала Каллисмаа. — Ежегодно в Эстонии сжигают примерно 15 миллионов чайных свечей — таким образом, в этом году было собрано больше 31% пустых форм”.

Кульдар Суйтс, председатель правления Kuusakoski, генерального спонсора экологической кампании, сказал, что цель ”Охоты за формами от чайных свечей” — рассказать детям о важности сортировки и повторного использования отходов. ”В природе алюминиевые формы от свечей вообще не разлагаются, но их можно повторно использовать в качестве материала, — рассказал Суйтс. — В этом году свой вклад в поддержание чистоты природы Эстонии внесло рекордное число участников: 15 483 ребенка из 424 школ и детских садов со всей Эстонии. Больше всего участников было из Таллинна и Харьюмаа, Тартумаа, а также Ляэне-Вирумаа”.

По оценке Аве Вахеметс, коммерческого директора Diil, генерального спонсора ”Охоты за батарейками”, батарейки представляют серьезную опасность для окружающей среды. ”Батарейки, конечно, небольшие по размеру, но, попадая в природу, они могут причинить много вреда, — пояснила Вахеметс. — Поэтому в нынешнем сезоне мы решили расширить одну из крупнейших в Эстонии экологических кампаний сбором использованных батареек, чтобы дети как можно раньше приучались к мысли о том, что место старым батарейкам не среди обычного мусора, а в специальном ящике”.

По данным Тийны Тали, маркетингового директора Krediidipank, второго генерального спонсора ”Охоты за формами от чайных свечей”, проведенное в ноябре прошлого года исследование показало, что, участвуя в кампании, 72% школьников хотят помочь сберечь природу. ”89% ответивших собирали бы формы от чайных свечей и батарейки даже если бы участникам кампании не выдавали призы, — сказала Тали. — Это позволяет рассчитывать, что молодые люди продолжат сортировать мусор и когда кампания не проводится, ведь охрана природы — одно наиболее важных для будущего занятий”.

Соревнование проходит в трех категориях: детсадовцы, ученики 1-6 классов и ученики 7-12 классов. Результаты маленьких (1-15 участников) и больших (16 и более участников) команд учитываются отдельно. В категории детсадовцев победили группа ”Mesilind” из таллиннского детского сада ”Linnupesa”, собравшая 36 568 форм, и группа ”Sipsik” ряпинаского детского сада ”Vikerkaar”, собравшая 13 989 форм. Среди младших школьников лучшие результаты показали 5 класс основной школы Табивере (24 842 формы от свечей) и 3 класс таллиннской школы Мерекалда (19 896 форм от свечей), а среди старших школьников — 9 класс гимназии Вяйке-Маарья (27 492 формы от свечей) и 7е класс основной школы Валга (26 421 форма от свечей).

В индивидуальном зачете и среди 1-6 классов больше всего форм собрала Кармен Марие Аавик из школы Меривялья, ”улов” которой составил 31 144 формы. В детсадовском зачете лучшим сборщиком стал Пэетер Кусти Пылло из детсада-начальной школы Линди (11 111 форм), а среди учеников 7-12 классов — Маргарет Петерсон из основной школы Валга (18 821 форма).

Больше всего использованных батареек собрали в 3 классе основной школы Вальяла (24 014 штук), в 9 классе школы Аре (18 189 штук) и в группе ”Päikesejänku” таллиннского детского сада ”Päike” (14 377 штук). В индивидуальном зачете победила Кай Урб из группы ”Rohelised” детсада ”Kõmsi” (11 082 штуки).

Сегодня, 17 марта, призы лучшим сборщикам форм от свечей и батареек в кинотеатре Coca-Cola Plaza вручили спонсоры кампании. Также премированы были лучшие индивидуальные сборщики из каждого уезда и победители конкурса творческих работ. Кроме того, более 200 лотерейных призов были разыграны между классами и детсадовскими группами, индивидуальным сборщиками и учителями. Перед кинотеатром свои умения продемонстрировали полицейские с обученными поиску наркотиков собаками, компания Kuusakoski показала процесс утилизации старого автомобиля, а Спасательный департамент — как спасают людей из попавшей в аварию машины.

Экологическая кампания ”Охота за формами от чайных свечей” проходит уже четыре года подряд. В этот раз, помимо форм от чайных свечей, дети впервые собирали старые батарейки. Организовать ”Охоту за формами от чайных свечей” и ”Охоту за батарейками” помогли Krediidipank, Kuusakoski, Diil, Министерство окружающей среды, Спасательный департамент, MTÜ Elektroonikaromu, Go Bus, Forum Cinemas, отель и водный центр Kalev Spa, целевое учреждение NUKU, Таллиннская телебашня, Эстонский музей под открытым небом, Unilever, Русский театр, Приключенческий парк Lontova, Хутор Taarapõllu, Tallink и Kommi Asemel.