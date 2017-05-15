В рамках акции «Рождение леса» в Виймси добровольцы высадили почти 4 000 саженцев

На прошедших выходных в акциях «Рождение леса» в Виймси приняло участие около 200 добровольцев, которые посадили почти 4 000 саженцев елей, сообщает RMK.

”Цель наших акций — не только рассказать, но и показать, как ведется лесное хозяйство в государственных лесах Эстонии”, — рассказал лесничий Ида-Харьюмааского лесничества Андрус Кеввай. ”Мы не ставим целей по превышению норм или достижению каких-либо рекордов. Мы рады, что люди добросовестно выполнят работу и увозят с собой положительные эмоции и знания о лесном хозяйстве Эстонии”, — поделился идеями акций Андрус Кеввай.

Первая в этом году акция ”Рождение леса” прошла 6 мая в Аувере, в Ида-Вирумаа, в ходе которой добровольцы высадили 1 500 саженцев. В Харьюмаа в этом году прошло два мероприятия — 13 и 14 мая.

В ходе акции в Виймси 13 мая поклонниками эстонских лесов было высажено 1700 молодых деревьев, 14 мая — 2000.

В воскресенье, 14 мая, акция прошла совместно с ”Народным Радио”. Редакция радиостанции призвала своих слушателей посадить лес вместе с популярными ведущими Юлией Календа, Артуром Тюленевым, Еленой Гордеевой и Анастасией Петерсон.

Всего за два дня участники акции посадили на территории государственного леса 3 700 саженцев трехлетних елей, выращенных в одном из восьми питомников RMK.

После посадок всем участникам акции был предложен лесной обед, а на память вручены практичные подарки.

”Редкий горожанин представляет, что такое лесное хозяйство. Такие слова как ”делянка”, ”харвестер”, ”инвентаризация леса” или ”мелиорация” на наших мероприятиях наполняются смыслом и в дальнейшем не пугают”, -рассказывает организатор акций ”Рождение леса”, специалист коммуникационного отдела RMK Марина Полтавцева. ”Мы проводим такие акции уже пятый год и надо сказать, что сознательность людей в вопросах лесоводства растет. Что видно даже по подготовке приезжающих — легкие платьица и белые гольфики уже в прошлом, многие знают, в чем приезжать на посадку в лес, и что лучшая обувь в данном случае — резиновые сапоги!”, — делится своими наблюдениями Марина Полтавцева.

Под опекой RMK находятся около 30% всей территории Эстонии, и 45 процентов из них — это леса. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.