В Пярнумаа рабочий "случайно порыбачил" и поймал ковшом экскаватора лосося



Правда, к кому моменту рыба была уже мертва. Однако сам факт находки этой рыбы в этом месте — явный знак, что той осенью лосось в этих местах нерестился, и река вновь открыта для рыбы.

Управляющий отделом запаса рыбы Министерства окружающей среды Херки Тууза, судя по фото, это — отложившая икру самка.

С большой долей вероятности можно утверждать, что эта рыба была выпущена Пылуласким рыбоводством RMK.