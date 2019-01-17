В Пярнумаа рабочий "случайно порыбачил" и поймал ковшом экскаватора лосося

Осенью разломали плотину в Синди, теперь же там начаты работу по обустройству внешнего бассейна. Как же велико было удивление одного из рабочих, когда он там поймал ковшом экскаватора 8-килограммового лосося.
Правда, к кому моменту рыба была уже мертва. Однако сам факт находки этой рыбы в этом месте — явный знак, что той осенью лосось в этих местах нерестился, и река вновь открыта для рыбы.
Управляющий отделом запаса рыбы Министерства окружающей среды Херки Тууза, судя по фото, это — отложившая икру самка.
С большой долей вероятности можно утверждать, что эта рыба была выпущена Пылуласким рыбоводством RMK.
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)