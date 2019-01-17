17.01.2019, 17:00

В Пярнумаа рабочий "случайно порыбачил" и поймал ковшом экскаватора лосося

 (2)
rus.delfi.ee
EST
В Пярнумаа рабочий "случайно порыбачил" и поймал ковшом экскаватора лосося
Foto: Keskkonnaagentuur

Осенью разломали плотину в Синди, теперь же там начаты работу по обустройству внешнего бассейна. Как же велико было удивление одного из рабочих, когда он там поймал ковшом экскаватора 8-килограммового лосося.


Правда, к кому моменту рыба была уже мертва. Однако сам факт находки этой рыбы в этом месте — явный знак, что той осенью лосось в этих местах нерестился, и река вновь открыта для рыбы.

Управляющий отделом запаса рыбы Министерства окружающей среды Херки Тууза, судя по фото, это — отложившая икру самка.

С большой долей вероятности можно утверждать, что эта рыба была выпущена Пылуласким рыбоводством RMK.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии