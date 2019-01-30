В прошлом году RMK заготовил более 1600 кг семян сосны, ели и березы

Для выращивания посадочного материала лесных растений в 2018 году использовали 525 кг семян сосны, 435 кг семян ели и 71 кг семян березы.

Остаточный запас семян по состоянию на конец 2018 года составил 8240 кг. Запас семян ели покрывает потребность лесоводства в стране на 14 лет, запас сосновых семян — на 5 лет и семян берёзы — на 4 года.

RMK заготавливает используемые в лесовосстановлении семена основных видов деревьев: сосны обыкновенной, ели обыкновенной и бородавчатой березы. И в небольших объемах — семена ольхи жёлуди.

Семена хвойных пород заготавливаются как в семенных рассадниках, так и в лесах. Шишки сосны и ели собирают вручную с деревьев с ноября по март. Затем шишки отвозят на семясушилку RMK в Кулленга, где семена вылущивают из шишек и очищают. Готовые семена упаковывают и хранят в холодильных камерах.

Например, для получения 1 кг семян сосны необходимо заготовить и вылущить примерно 160 литров шишек.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов.

государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о сохранении природных богатств, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.