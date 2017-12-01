В нынешнем году RMK высадил 21,2 миллиона деревьев

В 2017 году работники RMK высадили в государственных лесах 21,2 миллиона деревьев. По сравнению с прошлым годом, количество высаженных на территории государственных лесов саженцев увеличилось на миллион, сообщается в пресс-релизе.

Сравнивая количество посадок по уездам, больше всего растений было высажено в Ида-Вирумаа — около трех миллионов, в Пярнумаа — 2,3 миллиона и в Ляэне-Вирумаа — 2,1 миллиона.

Количество высаженных саженцев по уездам:

Харьюмаа - 1,6 млн

Хийумаа - 600 000

Ида-Вирумаа - 3 млн

Ярвамаа - 1,2 млн

Йыгевамаа - 1,3 млн

Ляэнемаа - 700 000

Ляэне-Вирумаа - 2,1 млн

Пярнумаа - 2,3 млн

Пылвамаа - 1,2 млн

Рапламаа - 1,3 млн

Сааремаа - 800 000

Тартумаа - 1,4 млн

Валгамаа - 1,3 млн

Вильяндимаа - 1,1 млн

Вырумаа - 1,2 млн

По всей Эстонии в этом году работники RMK высадили 10,7 миллиона сосен, 9,2 миллиона елей и 1,1 миллиона берез. Общее количество высаженных растений превысило прошлогоднее более чем на миллион экземпляров.

Начальник службы лесоводства RMK Тоомас Вяэт считает, что нынешняя прохладная и влажная весна способствовала успешному ходу лесопосадочных работ, растения принялись хорошо и пошли в рост. ”Правда, поздние весенние заморозки несколько спутали наши планы, однако мы завершили все запланированные работы, включая и осенние посадки, — отметил господин Вяэт. — Количество посаженных растений — это всего лишь один показатель. Более важный — учет площади обновлённых лесосек и выращивание на них высокопродуктивного целевого древостоя. Сейчас мы как раз занимается уходом за обновленными участками лесов и рубкой осветления в молодняках, которую проведем на площади в 43600 гектаров. Эта площадь в четыре раза больше, чем территория сплошной рубки за год. Уход за молодым лесом — это самый важный этап в лесоводстве”.

Всего же RMK обновил в этом году леса на площади в 11 000 гектаров. Из них на 7400 гектарах высажен новый лес, а на 300 га посеяны семена лесных культур. Саженцы, необходимые для обновления государственных лесов, RMK выращивает в восьми питомниках по всей Эстонии.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов территории Эстонии, на которых произрастает более 45 процентов лесов страны. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, приносит доход государству своей лесохозяйственной деятельностью, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.