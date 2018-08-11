11.08.2018, 11:45

В Новой Зеландии запретят полиэтиленовые пакеты

 (1)
РБК
EST
Tartu:Kavandatav kiletotikeeld kauplustes mõjutab ostutavasid.Pildil:Ostlemine Tartus Selveris koos ja ilma kilekottideta.
Õhukesed kilekotidFoto: Raivo Tasso

Новая Зеландия отказывается от использования полиэтиленовых пакетов. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила, что соответствующий запрет вступит в действие с июля 2019 года

В Новой Зеландии с июля 2019 году будут запрещены одноразовые полиэтиленовые пакеты. С таким заявлением выступила сегодня премьер-министр страны Джасинда Ардерн, cообщает телеканал RNZ. Объявление она сделала на пляже Лайол-Бэй в Веллингтоне. Премьера сопровождала помощник министра по защите окружающей среды Юджени Сейдж.

”Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, целые горы пакетов”, — заявила Ардерн.

В итоге эти пакеты загрязняют прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской фауны. ”И все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса”, — подчеркнула премьер.

По словам Ардерн, ранее она недооценивала масштаб проблемы и насколько это волнует жителей Новой Зеландии. ”Самая большая проблема, по поводу которой я получаю письма от граждан, — это пластик. Причем эти вопросы приходят от детей. Я буквально получаю сотни и сотни писем”, — сообщила премьер.

Теперь правительство Новой Зеландии разработает поэтапный план отказа от одноразовых пакетов, а также определит, какие типы изделий будут запрещены.

Власти страны считают, что программа постепенного обязательного отказа от полиэтиленовых пакетов обойдется дешевле и будет эффективнее, чем введение штрафов.

Запрет распространится и на так называемые биоразлагаемые пластиковые пакеты, которые, если их не перерабатывать специальным образом, лишь распадаются на более мелкие пластиковые частицы, но не превращаются в компост.

Жители Новой Зеландии могут направить свои предложения правительству по поводу запрета до 14 сентября.

В начале августа использовать одноразовые пластиковые пакеты запретили в Чили. Власти страны дали крупному бизнесу шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо (примерно $0,5).

Среди других стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Итог дискуссии в Пайде: у объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьной системы есть будущее

11.08.2018
Прошедшая вчера в Пайде дискуссия на тему объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьную системы завершилась признанием того, что взгляды общества на совместное обучение детей с разными родными языками стали более открытыми, что создает отличные предпосылки для разработки плана единой школы.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В США разбился угнанный пассажирский самолет

11.08.2018
Пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после ”несанкционированного взлета”. По предварительным данным, на борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает NBC News.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €

Максим Волков: мне предлагали деньги, чтобы центристов не было в жюри КВН

11.08.2018
Руководитель КВН Эстонии Максим Волков в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о политизированности и цензуре в КВН, усомнился в успехе первого русскоязычного ситкома Эстонии "Ласнагорск", а также рассказал о том, как ему предлагали избавиться от центристов в жюри Клуба Веселых и Находчивых.
Подробнее


За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

10.08.2018
За июль из небезопасного окружения в Литве специалисты забрали 600 детей (была угроза для жизни детей, для их здоровья, нормального развития, или за детьми не смотрели, родители пьянствовали и т.д.), рассказывает ru.delfi.lt.
Подробнее

Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

10.08.2018
Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
Подробнее

Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ