В Новой Зеландии запретят полиэтиленовые пакеты

В Новой Зеландии с июля 2019 году будут запрещены одноразовые полиэтиленовые пакеты. С таким заявлением выступила сегодня премьер-министр страны Джасинда Ардерн, cообщает телеканал RNZ. Объявление она сделала на пляже Лайол-Бэй в Веллингтоне. Премьера сопровождала помощник министра по защите окружающей среды Юджени Сейдж.

”Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, целые горы пакетов”, — заявила Ардерн.

В итоге эти пакеты загрязняют прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской фауны. ”И все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса”, — подчеркнула премьер.

По словам Ардерн, ранее она недооценивала масштаб проблемы и насколько это волнует жителей Новой Зеландии. ”Самая большая проблема, по поводу которой я получаю письма от граждан, — это пластик. Причем эти вопросы приходят от детей. Я буквально получаю сотни и сотни писем”, — сообщила премьер.

Теперь правительство Новой Зеландии разработает поэтапный план отказа от одноразовых пакетов, а также определит, какие типы изделий будут запрещены.

Власти страны считают, что программа постепенного обязательного отказа от полиэтиленовых пакетов обойдется дешевле и будет эффективнее, чем введение штрафов.

Запрет распространится и на так называемые биоразлагаемые пластиковые пакеты, которые, если их не перерабатывать специальным образом, лишь распадаются на более мелкие пластиковые частицы, но не превращаются в компост.

Жители Новой Зеландии могут направить свои предложения правительству по поводу запрета до 14 сентября.