В Нарва-Йыэсуу посадят юбилейный лес. Приезжайте и вы!

Что бы сажать лес, не нужны какие-то специальные предварительные знания, правильные технические приёмы работники RMK покажут на месте. За время, отведенное на посадки, каждый человек сможет посадить примерно 50 сеянцев. После работ организаторы угостят всех гороховым супом и мероприятие продолжится общением с лесничим Ида-Вирумааского лесничества Аларом Сюда и руководителем по лесоразведению северо-восточного региона RMK — Ильмаром Паалом. Как показывает практика, подобное непосредственное общение с профессионалами своего дела во многом способствует изменению мнения о деятельности людей, работающих в лесном хозяйстве. ”Чаще всего люди просто не информированы о том, что происходит в лесах Эстонии, не понимают, зачем проводятся те или иные работы, отсюда недовольство, негативные эмоции”, рассказывает Марина Полтавцева. ”Не только городской человек, но и житель сельской местности уже не связан с природой так, как раньше. Исчезает понимание природных процессов и роли человека в них. Во время беседы с лесниками люди узнают о жизненном цикле леса и о том, почсему не стоит опасаться, что лес в Эстонии закончится”, поделилась г-жа Полтавцева. День закончится установкой памятной таблички и фотографированием на память. ”О дальнейшей судьбе сеянцев уже будут заботиться работники RMK”, — подытожила Полтавцева.

В нынешнем году RMK высадит в государственных лесах 20,76 миллиона сеянцев. Причем, большевсего растений — 3,2 миллиона — будет посажено именно в Ида-Вирумаа. Всего же мы обновим леса на площади 11 600 гектаров, из которых 2 000 гектаров оставим на естественное возобновление. Материал, необходимый для посадки, RMK выращивает в восьми питомниках по всей Эстонии.

RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.