В летнюю праздничную неделю ЭР100 впервые состоится день природы Эстонии

”Друзей природы ожидает около полусотни мероприятий летней праздничной недели ЭР100, на которых под руководством лучших гидов можно будет открыть для себя окружающую нас флору и фауну”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

”Участников походов, мастерских и экскурсий ждут увлекательные встречи, например, с летучими мышами, а, может, и с волками, свои двери для посетителей откроют аэрологическая станция Таллинн-Харку и метеостанция Тарту-Тыравере”, — перечислила некоторые из мероприятий Дня природы Соэ.

В День природы Эстонии природные центры, музеи, объединения и общества приглашают всех на мероприятия, знакомящие с природой Эстонии и возможностями ее сохранения. Подробнее с программой дня природы можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/et/eesti-looduse-paev. Мероприятие начнется с совместного похода из Ярва-Мадизе в Варгамяэ, после которого состоится торжественная церемония открытия Дня природы в музее А. Х. Таммсааре.

Мероприятия Дня природы Эстонии организуют Общество защиты природы Эстонии, Музей природы Эстонии, Центр управления государственными лесами, Фонд природы Эстонии, Looduse Omnibuss и многие другие.