В летнюю праздничную неделю ЭР100 впервые состоится день природы Эстонии

Сегодня, 18 августа, состоится общегосударственный День природы Эстонии. Второй день летней праздничной недели ЭР100 предложит более 50 событий, знакомящих с природой Эстонии и ее многообразием.
”Друзей природы ожидает около полусотни мероприятий летней праздничной недели ЭР100, на которых под руководством лучших гидов можно будет открыть для себя окружающую нас флору и фауну”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.
”Участников походов, мастерских и экскурсий ждут увлекательные встречи, например, с летучими мышами, а, может, и с волками, свои двери для посетителей откроют аэрологическая станция Таллинн-Харку и метеостанция Тарту-Тыравере”, — перечислила некоторые из мероприятий Дня природы Соэ.
В День природы Эстонии природные центры, музеи, объединения и общества приглашают всех на мероприятия, знакомящие с природой Эстонии и возможностями ее сохранения. Подробнее с программой дня природы можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/et/eesti-looduse-paev. Мероприятие начнется с совместного похода из Ярва-Мадизе в Варгамяэ, после которого состоится торжественная церемония открытия Дня природы в музее А. Х. Таммсааре.
Мероприятия Дня природы Эстонии организуют Общество защиты природы Эстонии, Музей природы Эстонии, Центр управления государственными лесами, Фонд природы Эстонии, Looduse Omnibuss и многие другие.
Некоторые из мероприятий второго дня летней праздничной недели ЭР100:
- В 19 часов в рамках Дня природы начнется мероприятие ”Белая ночь в Кейла-Йоа”, во время которого в парке Кейла-Йоа засияют световые инсталляции, откроются мастерские, а на сцене выступит Вайко Эплик.
- В 21 час в Кярдла стартует второй заезд Tour d’ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут с 17 по 26 августа в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
- В 21 час в Кяйна на острове Хийумаа начнется первый Ночной певческий праздник Хийумаа. В программе выступление хоров Хийумаа, исполняющих произведения известного композитора острова, а также стихотворения Хийумаа.
- Начинается I этап общего похода RMK Пенийыэ — Аэгвийду. Чтобы отметить 100 юбилей Эстонии, Центр управления государственными лесами (RMK) организует большой совместный поход, который соберет любителей путешествий со всей Эстонии.