В Какумяэ лось застрял в железном заборе и погиб

Сегодня около половины восьмого утра Центр тревоги получил сообщение о погибшем лосе в Какумяэ.

Тело животного было транспортировано совместными усилиями спасателей и Varjupaikade MTÜ.

По словам руководителя центра помощи и информации Центра тревоги Леи Ряммельд, за прошлые сутки в Эстонии было зарегистрировано 30 случаев смерти крупных диких животных.

”С весной животные начинают передвигаться более активно, что приводит и к росту несчастных случаев. Если вы увидели заблудившееся в городском пространстве животное, то незамедлительно сообщите об этом по телефону 1313”, — сказала она и добавила, что, поскольку случаев действительно много, реакция не всегда может быть оперативной.