На этой неделе RMK приступит к работам по обновлению леса, в этом году в государственном лесу будет посажено 21 миллион деревьев. Сосен будет посажено 10,6 миллионов, елей – 9,1 и берез – 1,1 миллион.

По словам заведующего отделом лесоразведения RMK Тоомаса Вяята, обновление леса начнётся как обычно с Хийумаа и Южной Эстонии.

"В Южной Эстонии мы возьмем под особый контроль летние штормовые зоны, где мы уже приступили к посадке сосен”, — сказал Вяят. На остальной территории Эстонии основная работа начнется на следующей неделе. Крупнейший день посадки для волонтеров состоится 21 апреля в Валгамаа в Тахева, более подробную информацию можно найти на домашней странице RMK.

По сравнению с прошлым годом количество высаживаемых в государственном лесу растений вырастет примерно на миллион. Больше всего или свыше 3 миллионов лесных растений будет посажено в Ида-Вирумаа, затем следуют Пярнумаа — 2,3 и Ляэне-Вирумаа — 2,1 миллиона растений.

Учитывая продолжительность сезона посадки в восемь недель, в лес, находящийся под охраной RMK, будет ежедневно посажено в среднем 350 000 растений, а общая площадь посадок сопоставима по размеру со 180 футбольными полями. В лесопитомниках и лесу RMK в это быстрое сезонное время работу получат более 1700 человек, и эти люди уже найдены.

Всего RMK обновит в этом году 11 000 гектаров леса, из которых на 7400 гектарах будет произведена посадка, а 500 гектаров будут засеяны. Для природного обновления оставляется 1700 гектаров, а помощь природному обновлению будет оказана на 1400 гектарах.

”В лучших местах произрастания хвойных пород деревьев мы увеличим удельный вес сосны и ели, природное обновление лиственных пород деревьев увеличим в тех местах произрастания, где природные условия создают для этого предпосылки”, — пояснил Тоомас Вяят принципы обновления леса.

Если обычно растения привозятся на вырубку с помощью внедорожника, трактора или ATV, то в труднодоступные места RMK уже который год подряд доставляет маленькие деревья на вертолете. Растения для обновления государственного леса RMK выращивает в восьми лесопитомниках по всей Эстонии.

Под ведомством RMK или Центра Управления Государственными Лесами находится около 30% всей территории Эстонии, где расположено 45% всех эстонских лесов. RMK является хранителем, защитником и управляющим государственного леса и прочих разнообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, охраняет природные ценности, приносит доход государству, управляя лесом, создаёт возможности для движения на природе и делится знаниями в области природоведения.