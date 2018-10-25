В Евросоюзе в 2021 году запретят пластиковую посуду и ватные палочки

В список, попадающий под запрет, вошли одноразовые пластиковые тарелки, стаканчики, трубочки и ватные палочки, сообщили в четверг, 25 октября, утренние новости ETV+.

Использование пластмассовых изделий, для которых нет более чистой экологической альтернативы, должно быть сокращено на одну четверть к 2025 году. Это коснется и пластиковой упаковки для продуктов питания, гамбургеров, бутербродов, десертов и фруктов.