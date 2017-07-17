В Эстонии началась продажа черепицы с солнечными панелями

Компания Monier, крупнейший поставщик черепичных кровель в Эстонии, начала сотрудничество с местным стартапом SolarStone, чтобы пополнить ассортимент солнечными панелями для различных типов черепичных кровель, сообщают компании в пресс-релизе.

По словам Марко Тамместа, менеджера Monier по продажам и маркетингу, с 2021 года все новые дома в Эстонии должны быть зданиями с почти нулевым потреблением (то есть, с крайне низким потреблением энергии) и соответствовать требованиям класса энергоэффективности А.

”На практике эти требования сложно выполнить без собственного производства возобновляемой энергии”, — сказал Таммест. ”Поэтому мы решили начать сотрудничество с местным производителем солнечных панелей SolarStone, чтобы обеспечить снижение потребления энергии как в новых, так и в уже построенных домах. Солнечные панели SolarStone визуально совместимы с нашей черепицей и в светлое время суток даже в пасмурный день вырабатывают электроэнергию, которую можно использовать в хозяйстве для своих целей или продавать в систему передачи электроэнергии”.

Исполнительный директор SolarStone Сильвер Аэдник подтвердил, что преимущество нового решения состоит в установке солнечных панелей в кровлю, а не поверх нее.

”Поэтому не требуются эти дорогие несущие конструкции, которые к тому же нарушают архитектурную целостность экстерьера здания”, — сказал Аэдник. ”Использование встроенных панелей снижает расход черепицы при строительстве новой кровли. Традиционная прочность черепицы не снижается, а ее срок службы не уменьшается, поскольку наши панели устойчивые к атмосферным воздействиям и ударопрочные”.

Приобретение солнечных панелей для малого жилого здания также финансирует Kredex.

Компания Monier является поставщиком черепичных кровель в Эстонии и преемником Est-Stein, которое было создано 28 лет назад. Компания осуществляет деятельность в семи странах Балтийского региона и Скандинавии.

SolarStone — эстонский стартап, начавший деятельность в 2015 году. Его создатели столкнулись с необычной задачей в жилищном строительстве: как применить ”интеллектуальные” решения по получению возобновляемой энергии при строительстве современной кровли с долгим сроком службы? Главный вопрос состоял в том, как скомбинировать черепичную кровлю, которая отличается самой высокой прочностью и самым долгим сроком эксплуатации, с эффективными солнечными панелями, которые к тому же будут органично выглядеть. Для этого SolarStone производит солнечные панели и рамы, совместимые с любым типом черепицы.