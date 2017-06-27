В Эстонии быстро растет популяция шакалов

На собрании правления Эстонского общества охотников был отмечен быстрый рост популяции шакалов, который в отсутствие необходимых мер может создать очень серьезные проблемы для сельского хозяйства и экологии, передает rus.err.ee.

"Наблюдается взрывной рост популяции шакалов, и если так будет продолжаться, то мы столкнемся с очень серьезной проблемой", — пояснил член правления организации Прийт Вахтрамяэ.

Общество обратилось с призывом к охотникам эффективнее отстреливать хищников, а также составило обращение к Министерству окружающей среды с рекомендацией продлить разрешенный период охоты.

Присутствие шакалов в Эстонии было доказано весной 2013 года, а к 2015 году число выводков увеличилось как минимум в пять раз. С начала 2016 года шакал получил статус мелкого хищника, поэтому на него можно охотиться с начала ноября до конца февраля.

"Вопрос не только в ущербе сельскому хозяйству. Речь идет о биологическом виде, который может очень сильно повлиять на распространенных в Эстонии птиц и сформировавшиеся пищевые цепочки", — пояснил исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс.