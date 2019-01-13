В 2018 году RMK продал 139 объектов недвижимости

Всего в 2018 году для продажи незастроенных объектов недвижимости, в основном лесных земель, были проведены пять письменных аукционов. По словам заведующего отделом недвижимости RMK Андруса Лаурена торги можно считать успешными. «Задача получить 5 миллионов евро для покупки земель природоохранного назначения выполнена. В среднем на каждый проданный объект недвижимости поступило пять предложений, поэтому цена объекта выросла в 1,55 раза», - уточнил господин Лаурен.

В числе покупателей 139 объектов недвижимости было 40 юридических лиц и 12 частных. Самый успешный участник выиграл торги по 14 объектам недвижимости, два объекта или больше выиграли 27 участников торгов. Не поступило ни одного предложения по 36 объектам недвижимости, и они будут выставлены на повторный аукцион с меньшей стартовой ценой. Это были земельные участки с небольшим количеством леса или заболоченные.

Земельные участки, которые не имеют для RMK очень большой ценности и не будут иметь ее в будущем, были картографированы в 2017 году в ходе инвентаризации, проведенной в государственных лесах Эстонии. Это, например, земельные участки между застроенными объектами недвижимости, земельные участки без доступа, а также сельскохозяйственные земли, подведомственные RMK.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов.

RMK – хранитель, защитник и хозяйствующий субъект принадлежащих государству лесов и других многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о сохранении природных богатств, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.