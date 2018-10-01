Узнайте, будут ли рядом с вами вырубать лес. RMK представил планы рубки государственных лесов

Такие территории есть в городах, поблизости от городов и деревень, в рекреационных лесах, а также рядом с местами исторического, археологического, культурного, сакрального или исторического значения. Чтобы работы в таких местах не стали для людей неожиданностью, мы и приглашаем их познакомиться с планами рубок.

Можно сказать, что люди, заинтересованные в информации, очень конструктивные и активно принимают участие в обсуждениях. И вот те основные вопросы, которые они задают.

Можно ли оставить лес нетронутым?

Важно, чтобы наши леса оставались жизнестойкими, разновозрастными, многообразными и здоровыми. Всего этого можно добиться, выращивая лес, используя его, обновляя и защищая. Таким образом у нас для каждого последующего поколения будет такой же молодой, средневозрастной и спелый лес, как и у нас, и возможность пользоваться сопутствующими этому благами. Кстати, разные виды животных и растений нуждаются в местообитаниях и местах произрастания в разновозрастных лесах.

Последние лет двести эстонские леса росли вместе с человеком как полуприродные сообщества. Человек когда-то высадил их, а природа со своей стороны пополнила другими видами. Посадив лес, его владелец ухаживает за ним, по достижении им спелости рубит его и высаживает новый. Так это было издавна и позволило нам жить на богатой лесами территории, и поступая таким образом в дальнейшем мы всё сможем оставить своим детям.

Можно ли сплошные рубки заменить выборочными?

Методы выращивания леса различны, они зависят от местных природных условий. В нашей ситуации наиболее продуктивно обновлять лес посредством сплошной рубки, так создаются благоприятные световые условия для роста нового леса.