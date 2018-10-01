01.10.2018, 17:23

Узнайте, будут ли рядом с вами вырубать лес. RMK представил планы рубки государственных лесов

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rus.delfi.ee
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Узнайте, будут ли рядом с вами вырубать лес. RMK представил планы рубки государственных лесов
Фото: RMK

RMK уже больше года проводит встречи с людьми, на которых мы рассказываем о предстоящих рубках в лесах, маркированных нами как территории повышенного общественного интереса. Это леса, которыми активно пользуются местные люди.

Такие территории есть в городах, поблизости от городов и деревень, в рекреационных лесах, а также рядом с местами исторического, археологического, культурного, сакрального или исторического значения. Чтобы работы в таких местах не стали для людей неожиданностью, мы и приглашаем их познакомиться с планами рубок.

Можно сказать, что люди, заинтересованные в информации, очень конструктивные и активно принимают участие в обсуждениях. И вот те основные вопросы, которые они задают.

Можно ли оставить лес нетронутым?

Важно, чтобы наши леса оставались жизнестойкими, разновозрастными, многообразными и здоровыми. Всего этого можно добиться, выращивая лес, используя его, обновляя и защищая. Таким образом у нас для каждого последующего поколения будет такой же молодой, средневозрастной и спелый лес, как и у нас, и возможность пользоваться сопутствующими этому благами. Кстати, разные виды животных и растений нуждаются в местообитаниях и местах произрастания в разновозрастных лесах.

Последние лет двести эстонские леса росли вместе с человеком как полуприродные сообщества. Человек когда-то высадил их, а природа со своей стороны пополнила другими видами. Посадив лес, его владелец ухаживает за ним, по достижении им спелости рубит его и высаживает новый. Так это было издавна и позволило нам жить на богатой лесами территории, и поступая таким образом в дальнейшем мы всё сможем оставить своим детям.

Можно ли сплошные рубки заменить выборочными?

Методы выращивания леса различны, они зависят от местных природных условий. В нашей ситуации наиболее продуктивно обновлять лес посредством сплошной рубки, так создаются благоприятные световые условия для роста нового леса.

Сходные со сплошной рубкой условия природа раньше создавала посредством пожаров и штормов (ветроломов), которые теперь бывают реже и на меньших площадях, нежели сто лет тому назад.

Эффективной эксплуатации лесов мешает в Эстонии их видовой состав и продуктивность лесных почв. Если мы хотим чтобы привычные ели и сосны росли и в будущем, то в тени старого леса на плодородных почвах нам их вырастить не удастся. Буйно будут расти лиственные кустарники, но не юные елочки и сосенки. В тех случаях, когда на какой-то территории возможно обновление леса путем выборочной рубки, мы непременно используем этот метод.

Надо ли использовать древесину?

Вырубая лес, мы получаем возобновляемый и экологический материал, который используем для получения энергии, в строительстве, мебельной промышленности, для производства бумаги и для многого другого.

Кроме того от продажи древесины мы получаем доход, который позволяет создавать рекреационные возможности, охранять природные ценности и объекты культуры, поддерживать научные исследования. Древесина — это самый доступный возобновляемый материал.

Почему делянки такие большие?

Леса формируются взаимодействием почвенных, рельефных и многих факторов, поэтому важен в первую очередь не размер делянки, а ее конфигурация и то, как она расположена на ландшафте.

Если к условиям лесопользования добавить ограничения вроде того, что в одном лесном массиве можно использовать только один гектар, то вместо пользы мы нанесем лесу урон.
Световые условия на такой маленькой деляне не способствуют росту нового леса, и, фрагментируя уже сформировавшийся массив маленькими делянками, мы уменьшаем устойчивость леса к штормам.

Собрание в лесу

На сегодня состоялось уже около 40 встреч с местным населением, на которых мы рассказывали о рубках в государственных лесах. Лучше всего удаются встречи, которые проходят на территории вырубаемого леса: можно всем вместе осмотреть лес и получить представление о том, как будет выглядеть лес после рубки. Когда общие лесоводческие вопросы обсуждены, мы договариваемся с общиной о местных особенностях и условиях вырубки с учетом пожеланий местных жителей. Среди них бывают пожелания совместно выбирать оставляемые после рубки семенные деревья, не работать в ночное время, а также пользоваться для вывоза древесины дорогами и временем, которые доставляют меньше всего беспокойства.

ТОП

График следующих встреч с местными жителями ЗДЕСЬ.

От имени работников RMK хочу сказать большое спасибо активистам общин, которые были готовы обсуждать с нами планы рубок. Несмотря на первоначальные сомнения в отношении всевозможных рубок, они всегда понимали, что забота о лесе — это выращивание на делянке после вырубки нового богатого экологически леса, часть которого — ждущая использования древесина.

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