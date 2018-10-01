Узнайте, будут ли рядом с вами вырубать лес. RMK представил планы рубки государственных лесов

Сходные со сплошной рубкой условия природа раньше создавала посредством пожаров и штормов (ветроломов), которые теперь бывают реже и на меньших площадях, нежели сто лет тому назад.
Эффективной эксплуатации лесов мешает в Эстонии их видовой состав и продуктивность лесных почв. Если мы хотим чтобы привычные ели и сосны росли и в будущем, то в тени старого леса на плодородных почвах нам их вырастить не удастся. Буйно будут расти лиственные кустарники, но не юные елочки и сосенки. В тех случаях, когда на какой-то территории возможно обновление леса путем выборочной рубки, мы непременно используем этот метод.
Надо ли использовать древесину?
Вырубая лес, мы получаем возобновляемый и экологический материал, который используем для получения энергии, в строительстве, мебельной промышленности, для производства бумаги и для многого другого.
Кроме того от продажи древесины мы получаем доход, который позволяет создавать рекреационные возможности, охранять природные ценности и объекты культуры, поддерживать научные исследования. Древесина — это самый доступный возобновляемый материал.
Почему делянки такие большие?
Леса формируются взаимодействием почвенных, рельефных и многих факторов, поэтому важен в первую очередь не размер делянки, а ее конфигурация и то, как она расположена на ландшафте.
Если к условиям лесопользования добавить ограничения вроде того, что в одном лесном массиве можно использовать только один гектар, то вместо пользы мы нанесем лесу урон.
Световые условия на такой маленькой деляне не способствуют росту нового леса, и, фрагментируя уже сформировавшийся массив маленькими делянками, мы уменьшаем устойчивость леса к штормам.
Собрание в лесу
На сегодня состоялось уже около 40 встреч с местным населением, на которых мы рассказывали о рубках в государственных лесах. Лучше всего удаются встречи, которые проходят на территории вырубаемого леса: можно всем вместе осмотреть лес и получить представление о том, как будет выглядеть лес после рубки. Когда общие лесоводческие вопросы обсуждены, мы договариваемся с общиной о местных особенностях и условиях вырубки с учетом пожеланий местных жителей. Среди них бывают пожелания совместно выбирать оставляемые после рубки семенные деревья, не работать в ночное время, а также пользоваться для вывоза древесины дорогами и временем, которые доставляют меньше всего беспокойства.
График следующих встреч с местными жителями ЗДЕСЬ.
От имени работников RMK хочу сказать большое спасибо активистам общин, которые были готовы обсуждать с нами планы рубок. Несмотря на первоначальные сомнения в отношении всевозможных рубок, они всегда понимали, что забота о лесе — это выращивание на делянке после вырубки нового богатого экологически леса, часть которого — ждущая использования древесина.