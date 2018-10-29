Ученый-лесовод: сплошная рубка — это не конец леса

Приборы определяют направление ветра, измеряют его скорость, содержание углерода в воздухе и другие переменные. Таким образом собирают обширную базу данных. С ее помощью можно выяснить, сколько углерода выделила почва, например, в результате гниения (а также четыре дышащих человека под мачтой или проехавшая машина, и эти данные будут учтены), и в какой момент бурно растущая трава и молоденькие деревца (по-научному — биомасса) смогут связать из воздуха столько углерода, что на вырубленной лесосеке выделенный и связанный углерод придут в равновесие. А дальше уже пойдет положительный баланс углерода: объем связанного растениями углерод будет больше выделяемого. Именно так и ”работают” леса на Земле.

Результаты работы Ури и Аосаара позволяют предполагать, что надо делать в лесоводстве Эстонии, чтобы ещё лучше связывать углерод из атмосферы Земли. Круговорот начинается со сплошной рубки.

Какая польза от всего того, что вы тут измеряете и узнаете?

Юрген Аосаар: ”Начнем издалека. Полагают, что парниковый эффект и глобальное изменение климата происходят от того, что человечество выбрасывает в атмосферу огромное количество углерода.

Если мы будем знать, как ведут себя наши леса в кругообороте углерода, то сможем лучше эксплуатировать их для связывания углерода. Кроме того, Эстония как член Европейского Союза должна рапортовать ЕС, как у нас связывают углерод земли разных категорий (пастбищные, сенокосные, увлажненные, лесные).

Сейчас мы точно не знаем, сколько углерода выделяют леса и сколько связывают. Местных исследований пока маловато, частично мы пользуемся шведскими данными. Цель нашего исследования — заполнить и эти пустоты, чтобы получить реальные сведения по нашим лесам, отражающие действительность.

Jürgen Aosaar ja Veiko Uri Foto: Anni Õnneleid

Говорят, что если провести на лесосеке сплошную рубку, то это катастрофа с точки зрения углеродного баланса.

Распространено мнение, что после сплошной рубки почва начинает в течение длительного времени выделять углерод. Наши исследования (а также и некоторые зарубежные) показывают, что выделение углерода с площади сплошной рубки и с территории под зрелым лесом примерно одинаково.

Мы длительное время изучали леса разных типов. Ситуация следующая: с вырубленной площади в год выделяется четыре-пять тонн углерода, и с территории зрелого леса примерно столько же. Разительного различия нет.

Это многообразная и сложная область. Чтобы дать точную оценку, надо работать, работать и работать. Леса Эстонии настолько многообразны, зависят от почвы, на которой они произрастают, и выделение углерода поэтому разное. Картина очень пестрая. По исследованиям движения углерода в одном лесу нельзя делать обобщающие выводы по всем эстонским лесам.

Как лес связывает углерод?

Часть атмосферного углерода путем различных процессов связывается почвой и значительная часть — растущими деревьями. Чем быстрее они растут, тем интенсивнее связывают углерод.

Лес также и выделяет углерод, в основном из почвы. В ней содержатся значительные объемы органических веществ (листья деревьев, веточки, мелкие остатки растений, мы их не видим), которые постепенно разлагаются точно также, как гниют листья на земле. Отсюда и эмиссия углерода в лесах.

Вопрос: если в ходе сплошной рубки мы спиливаем лес и деревьев, которые связывают углерод больше нет, то из почвы выделяется больше углерода, чем до рубки?

Хорошо если на лесосеке сплошной рубки начинают расти новые молодые деревья, и они в свою очередь принимаются связывать углерод, таким образом мы и получаем сбалансированную ситуацию.

Когда наступает тот момент, после которого сплошная лесосека снова становится связывающей углерод?

Молодые деревца сначала связывают очень небольшой объем углерода, он меньше объема, выделяемого почвой. Но нынешние исследования показывают, что части участков, где растут молодые березы и сосны, нужно менее десяти лет, чтобы объемы выделяемого и связываемого углерода сравнялись. И дальше объем связываемого увеличивается с каждым годом. Скорость роста молодого леса сравнительно велика и объем связываемого углерода постоянно растет.

Чем ваша работа может быть интересна любому лесохозяйственнику?

Тем, что он может спать спокойно — теперь он будет знать, что не наносит непоправимый урон окружающей среде. (Улыбается.)

(Более серьезно.) Споры идут нешуточные, говорят, что эмиссия углерода продолжается еще десятки лет после сплошной рубки. По результатам многих исследований мы видим, что это не так. Они дают уверенность современному лесохозяйственнику, что ничего страшного не произойдет.

Именно поэтому вы и раньше утверждали, что сплошная рубка — лучший метод обновления леса?

Именно. В наших природных условиях так оно и есть. Если мы вырубили лесосеку, на ней образуется достаточно света и питательных веществ для молодых деревьев. Они будут спокойно себе расти.

(Отходит в сторонку.) Видишь — это вот большое дерево. Его корни хорошо прослеживаются. На расстоянии примерно двух метров от ствола травянистые растения маленькие, точнее их почти нет. Это как маленькая пустыня. Деревья, растущие здесь поблизости, становятся тем больше, чем дальше они находятся от крупного дерева.