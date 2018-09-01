Ученый-лесовод Артур Нильсон: оценки и решения должны основываться на расчетах, а не мнениях

От этого усвоенного в ранней юности принципа я не избавился до сих пор. Разумеется, я использую его и в лесоводстве. Своей репутацией так сказать философа лесоводства я во многом обязан моим публикациям и моей экспертной оценкой оптимального объема рубки в рамках плана развития лесоводства. Я дал свою оценку, но критики сровняли ее с землей как ”слишком большую”. Заказали новую оценку у Эстонского центра лесоустройства — а она оказалась даже немного больше моей!

Если какие-то цифры очень важны (например, ход роста леса, возраст спелости, размер расчетной лесосеки) и их можно посчитать, то здесь выступать со своими спекулятивными мнениями просто запрещено.

Субъективное мнение под видом объективного

Тем не менее, простой гражданин, не имеющий исходных данных для объективных расчетов, все же норовит высказаться даже по этим вопросам. Его точка зрения формируется под влиянием СМИ, которые чаще всего описывают или раздувают скандалы. Чем же еще, если не скандалом, является критическое мнение академика или профессора по теме, о которой у него нет ни достаточных данных, ни знаний, как их обрабатывать или толковать?

Когда не компетентные в определенной сфере ученые распространяют свое субъективное мнение и говорят, что высчитанный специалистами оптимальный годовой объем рубки чрезмерно велик, они грубо нарушают требования профессиональной этики. Они выдают свое субъективное и некомпетентное мнение за истину. Это похоже на запугивание детей троллями, чудищами и привидениями.

Ошибочные установки или парадигмы авторитетных и/или в целом талантливых людей — одно из опаснейших явлений. Таким образом они зачастую искажают общественное сознание: создают мир ложных представлений. В философии это называется ”симулякр” — мир, живущий своей жизнью и формирующий свои правила.

”Даже … многие анархисты признавали, что обществу необходимы авторитетные специалисты. Например, одни люди лучше других знают, как выращивать хлебные злаки, и будет разумным доверять их решениям” (Джонатан Вулф, ”Введение в политическую философию”, стр. 47). Перефразирую: ”Одни люди лучше других знают, как настроить состоящую почти из миллиона сложных динамических объектов (древостоя) еще более сложную систему (леса Эстонии) во времени и в географическом и экономическом пространстве так, чтобы она работала эффективно и перспективно. Будет разумным доверять их решениям”.

Foto: Arno Mikkor

Другие мысли Вольфа (стр. 118): ”… все пойдет кувырком, если позволить людям давить на назначенных ими экспертов. … В лучшем случае это приводит к тому, что неопытность судит опыт, невежество — знания: невежество, одновременно беспечное и надменное, высокомерно или даже пренебрежительно относится ко всем претензиям по поводу того, что чье-то решение достойно большего внимания, чем его собственное”.

Навозная куча предрассудков есть во многих сферах, а в лесном деле их, возможно, даже больше среднего. И СМИ норовят ускорить процесс их накопления.

К сожалению, я не Геракл, который за одну ночь расчистил Авгиевы конюшни, но по мере сил я старался это делать. Увы, результаты чаще всего были скромные. С большим удовольствием я занимался интересными вопросами лесоведения.

Дюжину лет назад я писал о мифах лесоводства. На одной конференции, посвященной перспективам лесоводства, Эрик Козенкраниус, на тот момент исполнительный директор EUSTAFOR, снова заговорил об этих все еще живущих мифах.

Что изменилось? Например, то, что за дюжину лет объем рубки в Европе снизился примерно с 73 процентов от прироста до 51 процента. Но общество по-прежнему верит в миф об уничтожении лесов. Почему подобные мифы столь живучи? Стоит вспомнить, насколько долговечны религии, — и удивление пройдет.

Разносторонний академик А. Н. Крылов (1863–1945) говорил: ”Долголетней практикой я убедился, что если какая-либо нелепость стала рутиной, то чем эта нелепость абсурднее, тем труднее ее уничтожить”. А также: ”Всякое рациональное творчество должно быть основано на числе и мере”.

metsaraie Foto: erakogu

Репутация рубки леса запятнана

Мои воззрения перекликаются с мнением многих выдающихся мыслителей. Все они отсылают к важности философии и парадигмы как причины убеждений и поступков человека.

Победить предубеждения иногда помогает моделирование сложных систем. Модель хода роста древостоя — основа всего. Более масштабная модель убеждает нас, что рубка леса — главное и неизбежное средство, помогающее сделать большую и сложную систему древонасаждений — лес — перспективной и эффективной.