Ученый-лесовод Артур Нильсон: оценки и решения должны основываться на расчетах, а не мнениях(5)
С годами навозная куча предрассудков накапливается во многих сферах, а в лесном деле их, возможно, даже больше среднего.
С годами навозная куча предрассудков накапливается во многих сферах, а в лесном деле их, возможно, даже больше среднего.
У меня нет какой-то особой философии лесоводства: есть только общее отношение к жизни, представления о мире и людях — философия жизни. Именовать ее часть философией лесоводства было бы чересчур претенциозно. Пожалуй, здесь уместнее малораспространенный термин ”парадигма лесоводства” — система знаний и навыков в области лесоводства и отношения к нему.
В школьные годы я был заядлым книголюбом. Читал я главным образом настоящую литературу, в том числе романы, удостоенные Нобелевской премии. Тогда они потрясли меня до глубины души. Пришло понимание, что следует быть искренним, альтруистичным, бескорыстным, умным и смелым, нельзя быть трусом.
Еще появилась уверенность, что надо бороться с людьми, которые по причине глупости, недоброго умысла или непомерного эгоизма наносят другим вред, зло — и не важно, какое положение в обществе они занимают и в большинстве они или в меньшинстве.
С благодарностью вспоминаю своих школьных товарищей из 10 ”Б” и 11 ”Б” класса Вильяндиской II средней школы, где ценились знания и культивировалась атмосфера приличного поведения и любви к спорту. Из шести учеников моего ряда (я сидел за второй партой) пятеро стали учёными со степенью, трое — профессорами, а двое в 2008 году получили орден Эстоснкой Республики.
Истинным счастьем стал легендарный школьный учитель математики Борис Хендриксон, который в скором времени сделал меня своим помощником. Я убедился, что если что-то поддается вычислению, произвести эти вычисления необходимо. А основой для оценок и решений должны быть расчеты, а не мнения.
От этого усвоенного в ранней юности принципа я не избавился до сих пор. Разумеется, я использую его и в лесоводстве. Своей репутацией так сказать философа лесоводства я во многом обязан моим публикациям и моей экспертной оценкой оптимального объема рубки в рамках плана развития лесоводства. Я дал свою оценку, но критики сровняли ее с землей как ”слишком большую”. Заказали новую оценку у Эстонского центра лесоустройства — а она оказалась даже немного больше моей!
Если какие-то цифры очень важны (например, ход роста леса, возраст спелости, размер расчетной лесосеки) и их можно посчитать, то здесь выступать со своими спекулятивными мнениями просто запрещено.
Тем не менее, простой гражданин, не имеющий исходных данных для объективных расчетов, все же норовит высказаться даже по этим вопросам. Его точка зрения формируется под влиянием СМИ, которые чаще всего описывают или раздувают скандалы. Чем же еще, если не скандалом, является критическое мнение академика или профессора по теме, о которой у него нет ни достаточных данных, ни знаний, как их обрабатывать или толковать?
Когда не компетентные в определенной сфере ученые распространяют свое субъективное мнение и говорят, что высчитанный специалистами оптимальный годовой объем рубки чрезмерно велик, они грубо нарушают требования профессиональной этики. Они выдают свое субъективное и некомпетентное мнение за истину. Это похоже на запугивание детей троллями, чудищами и привидениями.
Ошибочные установки или парадигмы авторитетных и/или в целом талантливых людей — одно из опаснейших явлений. Таким образом они зачастую искажают общественное сознание: создают мир ложных представлений. В философии это называется ”симулякр” — мир, живущий своей жизнью и формирующий свои правила.
”Даже … многие анархисты признавали, что обществу необходимы авторитетные специалисты. Например, одни люди лучше других знают, как выращивать хлебные злаки, и будет разумным доверять их решениям” (Джонатан Вулф, ”Введение в политическую философию”, стр. 47). Перефразирую: ”Одни люди лучше других знают, как настроить состоящую почти из миллиона сложных динамических объектов (древостоя) еще более сложную систему (леса Эстонии) во времени и в географическом и экономическом пространстве так, чтобы она работала эффективно и перспективно. Будет разумным доверять их решениям”.
Другие мысли Вольфа (стр. 118): ”… все пойдет кувырком, если позволить людям давить на назначенных ими экспертов. … В лучшем случае это приводит к тому, что неопытность судит опыт, невежество — знания: невежество, одновременно беспечное и надменное, высокомерно или даже пренебрежительно относится ко всем претензиям по поводу того, что чье-то решение достойно большего внимания, чем его собственное”.
Навозная куча предрассудков есть во многих сферах, а в лесном деле их, возможно, даже больше среднего. И СМИ норовят ускорить процесс их накопления.
К сожалению, я не Геракл, который за одну ночь расчистил Авгиевы конюшни, но по мере сил я старался это делать. Увы, результаты чаще всего были скромные. С большим удовольствием я занимался интересными вопросами лесоведения.
Дюжину лет назад я писал о мифах лесоводства. На одной конференции, посвященной перспективам лесоводства, Эрик Козенкраниус, на тот момент исполнительный директор EUSTAFOR, снова заговорил об этих все еще живущих мифах.
Что изменилось? Например, то, что за дюжину лет объем рубки в Европе снизился примерно с 73 процентов от прироста до 51 процента. Но общество по-прежнему верит в миф об уничтожении лесов. Почему подобные мифы столь живучи? Стоит вспомнить, насколько долговечны религии, — и удивление пройдет.
Разносторонний академик А. Н. Крылов (1863–1945) говорил: ”Долголетней практикой я убедился, что если какая-либо нелепость стала рутиной, то чем эта нелепость абсурднее, тем труднее ее уничтожить”. А также: ”Всякое рациональное творчество должно быть основано на числе и мере”.
Мои воззрения перекликаются с мнением многих выдающихся мыслителей. Все они отсылают к важности философии и парадигмы как причины убеждений и поступков человека.
Победить предубеждения иногда помогает моделирование сложных систем. Модель хода роста древостоя — основа всего. Более масштабная модель убеждает нас, что рубка леса — главное и неизбежное средство, помогающее сделать большую и сложную систему древонасаждений — лес — перспективной и эффективной.
Без рубки не обойтись, если цель — повысить роль лесов в возврате углерода из атмосферы на землю и укротить изменение климата, считаемое большим злом. Ее нельзя путать с корчеванием или разорением. Последним как раз можно считать отказ от своевременной рубки лесов промышленного назначения.
Рубка леса — неизбежная, нужная и уважаемая деятельность. Ее запятнанная репутация во многом обусловлена Законом о лесе, потерпевшим фиаско под влиянием симулякра. Рубку леса криминализовали. Закон о лесе и прикладные акты к нему нанесли существенный экономический урон и ухудшили имидж лесоводческой деятельности.
В мире нет ничего неизменного, кроме вечных изменений: время движется только в одном направлении.
Моя философия велит мне придерживаться соответствующего времени рационального уровня, даже если в Эстонии у меня не будет ни одного единомышленника. Тогда моими единомышленниками в философском плане станут великие мыслители прошлого.
На самом деле у меня все же достаточно соратников в инфотехнологическом плане и по складу мыслей — как среди молодых, так и среди людей среднего возраста.
Спасибо единомышленникам за поддержку, а оппонентам — за то, что помогают сохранять бодрость духа!
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