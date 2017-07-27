Торговый оборот RMK за первое полугодие достиг 85 млн евро, а прибыль — 8,7 млн

За первое полугодие этого года RMK получил 8,7 миллиона евро прибыли при торговом обороте в 85 миллионов евро. Прибыль по сравнению с прошлым годом возросла на 2,4 миллиона евро (39%). А за первую половину прошлого года торговый оборот составил 81 миллион евро, а прибыль — 6,3 миллиона, сказано в пресс-релизе госпредприятия.

По словам председателя правления RMK Айгара Калласа, полугодовой оборот и прибыль соответствуют запланированным. ”В доле доходов RMK основную часть составляет продажа лесоматериалов, — уточняет Каллас. — Мы продали больше древесины, чем в прошлом году, и средняя цена также повысилась”.

В первом полугодии 2017 года RMK реализовал 1,81 миллиона кубометров лесоматериалов на сумму в 80 миллионов евро. Средняя цена кубометра при этом составила 44,2 евро, что на 3% выше прошлогодней. В 2016 году RMK продал за первое полугодие 1,78 миллиона кубометров лесоматериалов на сумму в 76,4 миллиона евро при средней цене 42,8 евро за кубометр.

В первом полугодии было продано порубочных остатков и древесной щепы 104 070 кубометров на сумму 2,8 миллиона евро. Средняя их стоимость составила 26,5 евро за кубометр. В прошлом году за аналогичный период RMK реализовал 86 885 кубометров порубочных остатков и древесной щепы и выручил за них 2,4 миллиона евро при средней цене 27,7 евро за кубометр.

Бюджет RMK на 2017 год предусматривает оборот в 178 миллионов евро и прибыль — 39 миллионов. За первое полугодие план по прибыли выполнен на 22%. RMK намерен продать 3,6 миллиона кубометров лесоматериалов на сумму 164 миллиона евро, а также 204 000 кубометров древесной щепы и порубочных остатков на 5,4 миллиона евро.