Технолог — о качестве воды в Таллинне, ее экономии и поразительных находках в канализации

Корреспонденты Delfi побывали на водоочистной станции Пальяссааре и сняли вот этот репортаж про очистку воды от результатов несознательных действий некоторых таллиннцев, а также побеседовали с технологом Tallinna Vesi Еленой Валтин. Она рассказала нам, помимо прочего, чья это заслуга — чистая вода, текущая из наших кранов, и стоит ли бояться, что в скором будущем этой элементарной основы жизни нам не хватит.

”Качество воды в Таллинне — достаточно высокое. 99,9% всех проб соответствуют требованиям”, — поведала технолог.

По ее словам, простому человеку практически невозможно определить самостоятельно: вода, текущая из его крана, — чистая или грязная. Специалисты с большим опытом работы, в принципе, могут это сделать на глаз или по вкусу, но без химического анализа все равно не обойтись.

”Если у вас из скрана течет ржавая вода, или вода с привкусом, то, скорее всего, проблема в водопроводе вашего дома. Но если выяснится, что не в нем, тогда можно обратиться к поставщику, или отправить пробу в независимую лабораторию”, — посоветовала Елена.

Пейте воду из-под крана!

На вопрос о том, правда ли, что бутилированная вода чище и благоприятнее для здоровья, нежели вода из-под крана, Елена ответила, что это, скорее, коммерческий ход: ”Мы отвечаем только за качество нашей воды. Она — чистая. Всем советуем пить воду из-под крана”.

В последнее время значительно увеличилось количество мусора, который таллиннцы выкидывают в канализацию, и который, соответственно, поступает на очистную станцию. Причины такой тенденции назвать трудно. Однако на Пальясааре и Юлемисте находят все: и одежду, и игрушки, мячи…

”Каким образом они оказываются в канализации — мне трудно предположить”, — недоумевает наша собеседница.

Также мы поинтересовались у Елены, популярен ли в наше время ”старый-добрый” способ экономии воды при помощи прикрепленного к счетчику магнита. ”Этими проблемами у нас занимаются, но тут больше страдают квартирные товарищества. Мы обманываем только себя, своих соседей. За эту воду все равно придется заплатить. Например, вашей бабушке-соседке, которая честно платит по счетчику”, — объяснила специалист.

По данным ООН, рост потребления пресной воды, вызванный увеличением численности населения, миграцией и изменением климата, ведет к нехватке питьевых ресурсов в мире. Если ничего не предпринимать, через 13 лет без чистой воды останется 67% населения. Надо ли бояться?

”В Эстонии пока такой проблемы нет. У нас хватает воды, но экономить и беречь наши ресурсы никогда не лишнее”, — резюмировала Елена Валтин.

Полезные советы

Елена Валтин также дала читателям Delfi пару элементарных советов, как экономить воду, о которых мы с вами, к сожалению, очень часто забываем: