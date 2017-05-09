Студенты построили на болоте под Тарту наблюдательную вышку

Многоцелевой рекреационный объект VARI (Тень) построили в Эмайыэ-Суурсоо студенты отделения архитектуры интерьера Эстонской академии художеств в сотрудничестве с RMK. Выступивший на его открытии Валдур Микита назвал объект жемчужиной болотной архитектуры и выразил надежду на то, что он поможет развитию наблюдений за болотами как феномену культуры.

С двухэтажной деревянной наблюдательной вышки открывается прекрасный вид на Эмайыги и окрестные заливные луга, она же укрывает путешественников от ветра и дождя. Благодаря двойному решетчатому каркасу наружных стен VARI позволяет наблюдать постоянно меняющуюся игру света и тени, отсюда, кстати, и название объекта.

На втором этаже вышки прямо под открытым небом оборудовано специальное место, в котором можно развести небольшой костерок. В ночных сумерках вышка становится своеобразным речным маяком, напоминая о тех временах, когда река использовалась значительно интенсивнее для доставки людей и товаров.

Заведующий отделением внутренней архитектуры Художественной академии профессор Ханнес Пракс на открытии вышки отметил способность архитектуры добавить значимости месту: ”Это объект, который подчеркивает красоту Эстонии и одновременно придает месту дополнительное значение”.

Наблюдательная вышка расположена в Лууньяской волости в деревне Кавасту на территории Пейпсивеэреского заповедника. Она находится на расстоянии примерно 1 км от начала реновируемой Эмайыэской учебной тропы RMK. Из-за проводимых строительных работ подход к вышке может быть затруднен. Открытие основательно обновленной учебной тропы запланировано на конец июля. К этому времени учебная тропа протяженностью в 2,5 км будет оборудована новым более широким дощатым настилом и мостом, будут приведены в порядок кострища по обочинам тропы, рядом с двумя из них можно будет разбивать палатки.

Объект VARI вписан в траекторию длинной туристической тропы RMK Перакюла — Аэгвийду — Эхияярве. Добраться к нему можно и по Эмайыги.

Многоцелевую наблюдательную вышку сконструировали и построили студенты первого курса отделения внутренней архитектуры Эстонской художественной академии по бакалаврской программе 2015 года. Они работали под руководством Аэт Адер, Карин Тыугу, Кадри Клемент и Мари Хунт (архитектурное бюро b210), Ахти Грюнберга и Тыниса Кальве (Derelict Furniture), а также инженеров Алара Юста и Ээро Тухканена. Консультировали строительство Аво Трагель и Марко Арон, а идеологическими наставниками были — Валдур Микита и Ханнес Пракс.

Ранее в сотрудничестве с RMK и Художественной академией были построены гигантские рупоры в Вырумаа и плавучий островок для отдыха в Соомаа.