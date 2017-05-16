Стали известны лауреаты конкурса лучших уездных проектов KIK

KIK приглашал голосовать за лучшие уездные проекты В результате продолжавшегося неделю народного голосования выяснились победители во всех пятнадцати уездах, сообщает Центр инвестиций в окружающую среду.

Всего за выдвинутые на конкурс 75 проектов в области экологии люди отдали на домашней странице KIK в Facebook 2674 голоса. Были представлены проекты из разных областей деятельности — от масштабных инфраструктурных проектов до школьных учебных программ, которые государство профинансировало посредством KIK.

По мнению народа, титула Maakonnasipelgas удостоились:

Ида-Вирумаа — приведение в порядок парка мызы Пагари в волости Мяэтагузе (269 голосов). Проект осуществила волостная управа Мяэтагузе.

Валгамаа — учебная программа Гимназии Тырва ”Природа нас знает, знаем ли мы её?” (240 голосов). Проект осуществила Гимназия Тырва.

Вильяндимаа — привели в порядок каменный мост и восстановили каменную ограду усыпальницы мызы Кярстна (143 голоса). Проект осуществило НКО Anrepi Lõvi.

Вырумаа — в Соловьиной долине в Рыуге соорудили своеобразную наблюдательную башню и привели в порядок гостевой комплекс (132 голоса). Проект осуществила волостная управа Рыуге.

Тартумаа — приобрели автоклав для обращения с отходами здравоохранения, несущими опасность заражения (126 голосов). Проект осуществило ЦУ Клиника Тартуского университета.

Пылвамаа — реконструкция водопроводной и канализационной сети деревни Мааритса (77 голосов). Проект осуществило OÜ Saverna Teenus.

Ляэнемаа — программы экологического образования для детей с особыми потребностями в области образования и инвалидов Ляэнемаа (72 голоса). Проект осуществил Центр экологического образования Саунья.

Сааремаа — Объединенная гимназия Сааремаа выезжала в лагерь (66 голосов). Проект осуществила Объединенная гимназия Сааремаа.

Йыгевамаа — активный урок по изучению естественных наук в Основной школе Йыгева (65 голосов). Проект осуществила Основная школа Йыгева.

Ярвамаа — из плотины Вана-Вески соорудили рыбоход (63 голоса). Проект осуществило НКО Jägala Jõe Hüvanguks.

Харьюмаа — объединение железнодорожной станции Кехра с путями различных способов передвижения (61 голос). Проект осуществила волостная управа Ания.

Рапламаа — на плотине водяной мельницы Альтвески в Куузику соорудили рыбоход (61 голос). Проект осуществило НКО Kuusiku Kaitseala.

Ляане-Вирумаа — мойка дымовых газов для котельной Кадрина (41 голос). Проект осуществило AS Kadrina Soojus.

Пярнумаа — реконструкция походной тропы зоны отдыха Сууръярве в Кайсма (39 голосов). Проект осуществило НКО Järvemaastik.

Хийумаа — реконструкция парка Сууремыйза (21 голос). Проект осуществило Профессиональное училище Хийумаа.

Лауреаты будут награждены тематическими благодарственным досками KIK, которые вручат промоутерам проектов уездные представители учреждения.

KIK провел конкурс ”Maakonnasipelgas” уже в седьмой раз. Понравившийся проект можно было выбрать на странице KIK в Facebook из числа 75 завершенных проектов в области экологии, и победителями стали проекты, набравшие больше всего голосов. Ограничений на голосование не было, поддержать можно было и несколько проектов.

Сотрудники KIK, занятые в области проектов, предложили номинантов на конкурс из числа более чем тысячи проектов, завершенных в 2016 году. Среди них есть проекты, претворенные в жизнь за счет средств как внутригосударственной программы защиты окружающей среды, так и за счет европейских денег.

В 2016 году было завершено 1189 проектов в области экологии, которые KIK поддержал суммой в 188 510 536 евро. В их числе были также масштабные проекты (водное хозяйство, трамвайная инфраструктура), осуществление которых длилось много лет.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского союза. Кроме того, KIK предоставляет возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За шестнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало приблизительно 20 тысяч экологических проектов на сумму более 1,2 млрд евро.