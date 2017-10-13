Специалисты Пылулаского рыбоводческого хозяйства RMK запустили в реки молодь лосося и сига

Для восстановление популяции лосося в реки Северной Эстонии запустили 21 200 его двухлеток, из них в речку Пуртсе — 5200 и в Валгейыги — 16 000 особей. Реки Северной Эстонии пополнили 54 700 сеголеток лосося, из них речку Пуртсе — 11 400, речку Лообу — 10 600, Валгейыги — 26 300 и Пюхайыги — 6400 мальков, сообщает RMK.

Двухлетки весили в среднем 23 грамма, а сеголетки — 7. Значительная часть молоди осталась подрастать в хозяйстве. Она будет выпущена в реки следующей весной.

С осени 2015 года в Пыллула экспериментально выращивают сеголеток пярнуского полумигрирующего сига. Прошлой осенью были трудности с получением икры — популяция сига с годами стала в реке Пярну очень малочисленной. Икры было так мало, что мы смогли вырастить только 6900 сеголеток сига. Зато молодь хорошо подросла и стала весьма жизнеспособной. Ко времени запуска в реку каждая весила в среднем 33 грамма (обычно сеголетка сига весит 15-20 г).

Места запуска молоди выбрали в соответствии с рекомендациями специалистов Института моря Тартуского университета. Учитывали и необходимость избежать конкуренции за питание с природной молодью. Поэтому выращенных особей запускали в тех участках реки, где нет природного потомства лососеобразных.

Состояние здоровья выращенных рыб регулярно проверяет Ветеринарно-пищевая лаборатория, а за выполнением требований биологической безопасности следит Ветеринарно-пищевой департамент. Разрешение на запуск выдал Департамент окружающей среды.

Пылулаское рыбоводческое хозяйство — единственное государственное учреждение, которое занимается восстановлением рыбных запасов. Оно вошло в состав RMK в начале 2014 года. Со времени основания Пылулаское хозяйство запустило в водоемы более 5,3 миллиона особей молоди лосося, морской форели и других пород ценных рыб.