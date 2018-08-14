14.08.2018, 10:58

Специалисты по реабилитации медведей: мать медвежат на Сааремаа либо прогнали от детенышей, либо она погибла

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ФОТО мишек
rus.delfi.ee
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Специалисты по реабилитации медведей: мать медвежат на Сааремаа либо прогнали от детенышей, либо она погибла
Foto: KAJA KÜBAR

Поскольку целый ряд специалистов по медведям без специальных знаний кинулся обсуждать проблему попавших на Сааремаа медвежат, сводя народ с ума своей некомпетентностью, Эстонское общество охотников связалось с нашими единственными специалистами в области реабилитации бурых медведей, Каей Кюбар и Энном Вильбасте, которые работали в приюте для диких животных Нигула с момента его создания и до закрытия.

Приют начал работу в 1993 году, но первые медведи попали туда в 1999 году, а последний был в 2010 году. За то время помощь понадобилась более 40 медведей, из них не все были еще детенышами, в помощи иногда нуждались и взрослые медведи, и не всегда была необходимость доставлять их в восстановительный центр для диких животных.

Причинами, по которым медвежата попадали в приют, обычно были уход медведицы от детенышей в ходе охоты и работы по рубке леса, а также бывало, что особь уже находилась под опекой людей.

"Мать медвежат на Сааремаа либо прогнали от детенышей (охота, рубка леса или т. п.), либо она погибла (застрелили). Возможно, что это произошло на Сааремаа, но почему-то кажется, что дело было на материке и медвежат позднее доставили на Сааремаа", — говорят эксперты.

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"При просмотре этого видео транспортировки медведей на Сааремаа возник небольшой страх за спасателей: и у маленького медвежонка довольно много сил, и лапа с острыми когтями иногда двигается очень быстро. Их следует поднимать совсем по-другому. Вдобавок, в центре Нигула еще остались клетки для транспортировки медведей: со следами зубов и когтей, но зато заслуженные", — отмечают они.

Интервью полностью читайте здесь.

Foto: KAJA KÜBAR


Foto: KAJA KÜBAR


Foto: KAJA KÜBAR


Foto: KAJA KÜBAR


Foto: KAJA KÜBAR


Foto: KAJA KÜBAR
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