Специалисты по реабилитации медведей: мать медвежат на Сааремаа либо прогнали от детенышей, либо она погибла

Приют начал работу в 1993 году, но первые медведи попали туда в 1999 году, а последний был в 2010 году. За то время помощь понадобилась более 40 медведей, из них не все были еще детенышами, в помощи иногда нуждались и взрослые медведи, и не всегда была необходимость доставлять их в восстановительный центр для диких животных.

Причинами, по которым медвежата попадали в приют, обычно были уход медведицы от детенышей в ходе охоты и работы по рубке леса, а также бывало, что особь уже находилась под опекой людей.

"Мать медвежат на Сааремаа либо прогнали от детенышей (охота, рубка леса или т. п.), либо она погибла (застрелили). Возможно, что это произошло на Сааремаа, но почему-то кажется, что дело было на материке и медвежат позднее доставили на Сааремаа", — говорят эксперты.

"При просмотре этого видео транспортировки медведей на Сааремаа возник небольшой страх за спасателей: и у маленького медвежонка довольно много сил, и лапа с острыми когтями иногда двигается очень быстро. Их следует поднимать совсем по-другому. Вдобавок, в центре Нигула еще остались клетки для транспортировки медведей: со следами зубов и когтей, но зато заслуженные", — отмечают они.

Интервью полностью читайте здесь.