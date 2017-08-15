Специалист по охране окружающей среды – специальность для зеленых или государственных чиновников?

Недавняя шумиха и драма вокруг серебристой ивы в Хааберсти коснулась не только защитников природы и связанных с экологией чиновников, но и множества людей с естественнонаучным образованием, которые имеют понимание как об особенностях городской среды, так и о жизнедеятельности деревьев.

Вероятно, каждый человек, который принимает решение в пользу получения образования в области охраны окружающей среды, сначала задает себе вопрос – кем я стану? Государственным чиновником или чиновником местного самоуправления? Инспектором по охране окружающей среды? Ученым в лаборатории? А почему бы специалисту по окружающей среде не быть частным предпринимателем или не стать экспертом в фирме, сфера деятельности которой не имеет отношения к окружающей среде? Можно воспользоваться любой из перечисленных возможностей. Кроме того, в процессе получения интересной специальности студент станет более экологически грамотным (хотя с большой вероятностью задумывался о проблемах окружающей среды и до этого). В этом смысле, наверное, любой специалист по охране окружающей среды несколько помешан на том, чем он занимается. Выпускница Евроакадемии по специальности «охрана окружающей среды» Мерике Турья решила продолжить обучение в магистратуре. Почему?

Как ты поняла, что охрана окружающей среды – это твое?

Я родилась и выросла в живописном небольшом городке, где до леса и природы буквально рукой подать. Меня с раннего детства интересовало все, что связано с природой: животные, птицы, насекомые, лес, природные явления и многое другое. Я решила, что переезд в Таллинн – отличная возможность поступить в университет. Тогда я не знала точно, что хочу изучать охрану окружающей среды, но с направлением определилась – будущая специальность должна была быть тесно связана с природой. Поскольку я работаю на полную ставку, о дневном обучении не могло быть и речи, поэтому выбор университетов и специальностей был не очень широк. К моей огромной радости, я наткнулась на сайте Евроакадемии на программу обучения специальности «охрана окружающей среды». Я сразу поняла, что это – именно то, что мне надо! Программа содержит множество предметов общего цикла и предметов по специальности, практику и семинары.

Обучение в магистратуре стало естественным продолжением после получения диплома о высшем прикладном образовании?

Да, для меня продолжение обучения в магистратуре (причем именно в Евроакадемии) было абсолютно логичным шагом. Я ни разу не пожалела о сделанном выборе!

Почему ты выбрала Евроакадемию? Больше нигде такой специальности не было?

Евроакадемия – идеальное учебное заведение для человека, который хочет полноценно работать и одновременно получать высшее образование. Кроме того, в других высших учебных заведениях идентичных специальностей нет, хотя есть похожие. Плюсы Евроакадемии именно в форме обучения и гибкости.

При получении специальности специалиста по защите окружающей среды, наверняка, важную роль играет практика. Ее было достаточно? Как она проходила?

Определенно, практика очень важна – она помогает закрепить информацию, полученную на лекциях. Практика была разнообразной, но всегда – интересной. У нас была возможность с использованием различного оборудования выполнять практические задания на море, в лесу и в лабораториях. Практика – это всегда кладезь знаний и опыта. Лично для меня идеальная форма обучения – совмещение теории и практики.

Ты работала параллельно с учебой или нашла работу по специальности позднее?

Я работала до того, как поступила. Точнее, когда я начинала обучение, у меня была работа, не дававшая достаточно умственной нагрузки – именно поэтому я и решила пойти учиться. В Евроакадемию я поступила осенью 2013 года. В скором времени я сменила работу и до сих пор так и работаю на том месте. Хотя нынешняя работа не связана непосредственно со специальностью, мне приходится выполнять довольно много имеющих к специальности задач, поэтому специальное высшее образование все же пригодилось.

Что бы ты посоветовала абитуриенту, который будут поступать в Евроакадемию?

Будь открытым и позитивным. Верь в свои силы – у тебя все получится!

Ты считаешь, что небольшой частный университет может конкурировать с большими государственными ВУЗами по части качества образования?

Конечно! Я вообще считаю, что частный университет лучше государственного, потому что он гораздо более гибкий благодаря небольшому размеру. Многие, получающие высшее образование люди, имеют семьи и работают, поэтому гибкость в вопросе организации учебной работы – очень кстати. При этом качество образования абсолютно не страдает, ведь требования для всех высших учебных заведений одинаковые. Так что в некоторых случаях маленький университет – это скорее плюс.

У высшего прикладного образования есть какие-то преимущества перед степенью бакалавра?

Какая разница, что написано на бумаге? Разница – в опыте. Мне кажется, что у высшего прикладного образования есть определенное преимущество перед степенью бакалавра, поскольку по ходу учебы ты выполняешь практические задания, благодаря чему закрепляется теория. Именно практический опыт, то есть реальное знакомство с работой, специальным оборудованием и ситуациями, на мой взгляд, является важным преимуществом высшего прикладного образования.

На сегодняшний день Евроакадемия является единственным частным высшим учебным заведением в Эстонии, где любую из предлагаемых специальностей можно получить на трех языках – эстонском, русском и английском. Евроакадемия выбрала для себя, без сомнения, международное направление – на сегодняшний день в учебном заведении получают образование студенты более чем из 20 стран. Факультет охраны окружающей среды приглашает абитуриентов на собеседования для поступления на обучение по программам высшего прикладного образования и магистратуры (собеседования пройдут 16 и 23 августа в Таллинне в одном из зданий отреставрированного недавно бывшего казарменного городка Тонди по адресу Тонди, 55). Регистрация и дополнительная информация на сайте.