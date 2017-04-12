Союз защиты животных: убирайте с крыш своих домов мусор и ветки!

У многих на лето запланированы строительные работы,но неизбежно планам начинают мешать вьющие гнезда птици. Союз защиты животных напоминает,что всего этого можно избежать,если товарищество и сами владельцы будут внимательнее и уже до периода гнездования, будут убирать с крыш мусор и старые гнезда.

Так же сейчас самое подходящее время для того,чтобы закрывать все отверстия,откуда птицы могут попасть в здание,потому что позже,когда уже будут начаты строительные работы,будет нельзя закрывать места, где уже гнездуются птицы, оставляя их в ловушке.

"Конфликт между птицами и людьми возникает прежде всего в процессе реновирования крыш и фасадов и как показывает практика,проигравшими оказываются птицы", — прокомментировала руководитель Западного региона Союза Животных Кайа Паалберг, добавив, что этого всего можно избежать, начав уборку с крыш уже сейчас.

Самое большое количество звонков Союз получает в Мае и Июне,когда люди сообщают о разрушении гнезд или уничтожении птенцов.

Так же большой проблемой является гнездование птиц на балконах жилых домов,но разрушение гнезд в период гнездования запрещено. Еще возникают проблемы, когда птенцы покидают гнезда, спускаясь на землю, и их родители начинают их защищать.

По закону об охране природы запрещено намеренное уничтожение гнезд и яиц, если на это не было дано разрешение со стороны Министерства Окружающей Среды. За разрушение или уничтожение гнезд предусмотрен штраф в размере 600 евро для физического лица и 1300 евро юридического лица.

Так же если мы имеем дело с жестоким обращением по отношению к птицам или если это происходит в общественном месте, предусмотрено криминальное наказание.