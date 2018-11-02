Соотечественники, сыть в опасности! Айда спасать эстонскую природу на берегах Чудского(7)
С 9 по 11 ноября на берегу Чудского озера пройдет природоохранная толока на русском языке. Приглашаются добровольцы! Питание и проживание организованы.
С 9 по 11 ноября на берегу Чудского озера пройдет природоохранная толока на русском языке. Приглашаются добровольцы! Питание и проживание организованы.
Вы любите природу? Интересуетесь защитой окружающей среды? Хотели бы сделать нечто полезное для природы Эстонии, внести, так сказать, свой посильный вклад в сохранение редких птиц, животных и растений? Или, быть может, вы не прочь найти новых друзей со схожими интересами, с кем можно весело провести время? Фонд эстонской природы Eestimaa Looduse Fond (ELF) уже в течение 19 лет предлагает добровольно посодействовать начинаниям в сфере защиты окружающей среды. А именно: организует мероприятия — толоки — в ходе которых облагораживают места, на которых растут/живут/гнездятся вымирающие виды.
Что это даст лично вам? Во-первых, это полезно для здоровья: мероприятие проходит на свежем воздухе, много движения и физической активности. Во-вторых, вы можете посетить уникальные красивые места Эстонии, ведь в рамках толок всегда проводятся экскурсии. В-третьих, проведете время в веселой и дружелюбно настроенной компании. И, в-четвертых, — внесете свою лепту в разнообразие и красоту нашей природы.
В основном в рамках толок поддерживают такие виды земноводных как камышовая жаба и обыкновенная чесночница, птиц — чернозобик и черный аист, а также летучей мыши. Эти виды животных нуждаются в защите, так как из-за деятельности человека, в том числе, например, расширения сельскохозяйственных земель и вырубки лесов, исчезают пригодные для их выживания места.
Также на толоках восстанавливают лесолуга, береговые луга и альвары. Без должного ухода эти традиционные ландшафты порастают кустарником, в результате чего уничтожается разнообразие характерных для этих мест видов растений и насекомых.
В 2018 году уже состоялось порядка 60 разнообразных толок. Большинство из них были в основном на эстонском языке, но были и англо- и русскоязычные. В этом году состоится еще одна русскоязычная толока — с 9 по 11 ноября в деревне Раннапунгерья, что на берегу Чудского озера. В рамках этого мероприятия будут приводить в порядок место произрастания черно-бурой сыти (Cyperus fuscus). В округе Раннапунгерья — красивейшая природа, для защиты которой создана заповедная зона Раннапунгерья. Помимо сыти, тут защищают также и дюны, и древние леса.
У черно-бурой сыти — очень специфические требования для роста: нужна открытая влажная поверхность. Потому берег Чудского идеально подходит для роста. Но увы: через реки в озеру поступают химические и прочие питательные вещества. Из-за чего берег порастает камышом и кустарником.
На толоках будут все это ”нехорошее” вырубать и сгребать, дабы расчистить зону роста сыти. Помимо работы останется еще время погулять по лесам близ Чудского и ознакомиться с лесом в Алутагузе, где живет белка-летяга.
Участие в толоках бесплатно, проживание и питание организованы. Более точная информация и запись — по этой ссылке.
Что такое толока?
Природоохранная толока — это приобретающий во всём мире популярность вид отдыха в сочетании с добровольной работой. Эстонский фонд природы (ELF) проводит толоки продолжительностью 3-5, иногда — до 10 дней. На толоках выполняют природоохранные работы, знакомятся с окружающей средой, ходят в походы, узнают о крае от местных жителей.
Когда проходят толоки?
Толоки бывают во все времена года. Чаще всего летом и осенью, потому что именно тогда наиболее подходящее время для проведения природоохранной деятельности.
Как долго длится рабочий день?
Работа обычно занимает 6 часов в день, так что у остается достаточно времени для досуга — познакомиться с окрестностями, сходить в баню, насладиться природой, сделать что-либо интересное.
Все ли могут принять участие?
Да, участвовать может каждый — молодые и старые, мужчины и женщины. Тех, кому не исполнилось 18 лет, ждут с совершеннолетним сопровождающим.
Но я не достаточно хорошо говорю по-эстонски…
Эстонский фонд природы организует толоки на эстонском, русском, а также английском языках (а иногда на трех языках вместе). Регистрируясь у них на сайте, легко можете выбрать подходящую именно вам толоку.
На сколько в хорошей форме я должен быть, чтобы участвовать?
Толока не обязательно предполагает хорошую физическую подготовку или специфические умения. Каждому найдётся подходящая ему работа.
Где эти толоки проводятся?
В заповедниках по всей Эстонии. Чаще всего — в западной Эстонии и на островах. С толоками можно побывать как в больших национальных парках, так и в маленьких малоизвестных заповедниках.
Какие именно работы там проводятся?
Цель работы — сохранение и восстановление, поддержание полуприродных сообществ, парков и ландшафтных форм, биотопов. А также создание доступа для посетителей, сооружение и обновление туристических троп. Наиболее частым видом работ являются сооружение мест для отдыха, загонов для скота, заготовка сена, подрезание веток.
Как я туда попаду?
На месте проведения толок транспорт организует ELF. Из больших городов к нужным местам добираются, организуясь между собой или используя общественный транспорт.
Кто-нибудь руководит и помогает?
На каждой толоке есть ведущий, а иногда несколько. Он — как раз для того, чтоб всё хорошо и безопасно происходило. Ведущий ещё до толоки сообщает, куда ехать и что брать с собой. Во время мероприятия он заботится, чтоб у каждого было чем заняться, были нужные инструменты, питьевая вода и т.д. Ведущий также обладает навыками первой помощи.
Толоки длятся несколько дней, где в это время едят и спят?
Еда и ночлег организуется ELF-ом, и каждый раз по-разному. Иногда спят в палатках и вместе готовят еду на костре, а иногда ночуют в местной школе, в центре охраны природы или на хуторе, и есть им готовит повар или хозяйка.
Больше информации — тут.
Projekteerija-tehnik / insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 11.11.2018
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
RIIGIKOHUS
Tähtaeg: 11.11.2018
Manager liquidity and fx
CIRCLE K EESTI AS
Tähtaeg: 07.11.2018
Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.