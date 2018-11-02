Соотечественники, сыть в опасности! Айда спасать эстонскую природу на берегах Чудского

В 2018 году уже состоялось порядка 60 разнообразных толок. Большинство из них были в основном на эстонском языке, но были и англо- и русскоязычные. В этом году состоится еще одна русскоязычная толока — с 9 по 11 ноября в деревне Раннапунгерья, что на берегу Чудского озера. В рамках этого мероприятия будут приводить в порядок место произрастания черно-бурой сыти (Cyperus fuscus). В округе Раннапунгерья — красивейшая природа, для защиты которой создана заповедная зона Раннапунгерья. Помимо сыти, тут защищают также и дюны, и древние леса.

У черно-бурой сыти — очень специфические требования для роста: нужна открытая влажная поверхность. Потому берег Чудского идеально подходит для роста. Но увы: через реки в озеру поступают химические и прочие питательные вещества. Из-за чего берег порастает камышом и кустарником.

На толоках будут все это ”нехорошее” вырубать и сгребать, дабы расчистить зону роста сыти. Помимо работы останется еще время погулять по лесам близ Чудского и ознакомиться с лесом в Алутагузе, где живет белка-летяга.

Участие в толоках бесплатно, проживание и питание организованы. Более точная информация и запись — по этой ссылке.

Что такое толока?

Природоохранная толока — это приобретающий во всём мире популярность вид отдыха в сочетании с добровольной работой. Эстонский фонд природы (ELF) проводит толоки продолжительностью 3-5, иногда — до 10 дней. На толоках выполняют природоохранные работы, знакомятся с окружающей средой, ходят в походы, узнают о крае от местных жителей.

Когда проходят толоки?

Толоки бывают во все времена года. Чаще всего летом и осенью, потому что именно тогда наиболее подходящее время для проведения природоохранной деятельности.

Как долго длится рабочий день?

Работа обычно занимает 6 часов в день, так что у остается достаточно времени для досуга — познакомиться с окрестностями, сходить в баню, насладиться природой, сделать что-либо интересное.

Все ли могут принять участие?

Да, участвовать может каждый — молодые и старые, мужчины и женщины. Тех, кому не исполнилось 18 лет, ждут с совершеннолетним сопровождающим.

Но я не достаточно хорошо говорю по-эстонски…

Эстонский фонд природы организует толоки на эстонском, русском, а также английском языках (а иногда на трех языках вместе). Регистрируясь у них на сайте, легко можете выбрать подходящую именно вам толоку.

На сколько в хорошей форме я должен быть, чтобы участвовать?

Толока не обязательно предполагает хорошую физическую подготовку или специфические умения. Каждому найдётся подходящая ему работа.

Где эти толоки проводятся?

В заповедниках по всей Эстонии. Чаще всего — в западной Эстонии и на островах. С толоками можно побывать как в больших национальных парках, так и в маленьких малоизвестных заповедниках.

Какие именно работы там проводятся?

Цель работы — сохранение и восстановление, поддержание полуприродных сообществ, парков и ландшафтных форм, биотопов. А также создание доступа для посетителей, сооружение и обновление туристических троп. Наиболее частым видом работ являются сооружение мест для отдыха, загонов для скота, заготовка сена, подрезание веток.

Как я туда попаду?

На месте проведения толок транспорт организует ELF. Из больших городов к нужным местам добираются, организуясь между собой или используя общественный транспорт.

Кто-нибудь руководит и помогает?

На каждой толоке есть ведущий, а иногда несколько. Он — как раз для того, чтоб всё хорошо и безопасно происходило. Ведущий ещё до толоки сообщает, куда ехать и что брать с собой. Во время мероприятия он заботится, чтоб у каждого было чем заняться, были нужные инструменты, питьевая вода и т.д. Ведущий также обладает навыками первой помощи.

Толоки длятся несколько дней, где в это время едят и спят?

Еда и ночлег организуется ELF-ом, и каждый раз по-разному. Иногда спят в палатках и вместе готовят еду на костре, а иногда ночуют в местной школе, в центре охраны природы или на хуторе, и есть им готовит повар или хозяйка.

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