Скоро появятся отдельные контейнеры для упаковки? Где, когда, кому, для чего? А кто за это платит?

На прошлой неделе вышла новость о том, что Министерство окружающей среды планирует обязать каждое домохозяйство собирать упаковку. Реализация этого плана по сути означала бы, что у каждого многоквартирного или частного дома имелся бы отдельный контейнер или мешок, куда складывалась упаковка. На сам контейнер пришлось бы раскошелиться, но вывоз отходов был бы бесплатен.

Предложение министерства наделало много шуму. Какие же упаковки стоит отсортировывать? Как должен в принципе выглядеть контейнер или мешок для их сбора? Во сколько в конечном итоге это выльется потребителю?

Вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма прежде всего поведал, что это в данный момент пока что лишь предложение. ”Будет ли оно принято — решает сначала Комиссия по вопросам окружающей среды Рийгикогу, а потом — весь Рийгикогу”, — объяснил он.

По словам Хейнма, в предложении ведомства не отмечается, как именно и разделенными на сколько видом будут собираться упаковки. Это вопрос договоренности между тем, кто отходы производит, и тем, кто их перерабатывает. ”Самое простое решение — раздельный сбор упаковки: в частном доме — в пакет, в многоквартирном — в спецконтейнер”. В то же время, в некоторых случаях могут быть разумны и другие решения, например, когда передают уже раздельно собранный картон, металл, стекло, пластик и т.д.”

По словам Хейнма, в договоре мог бы быть прописан и способ вывоза. ”Наше видение таково, что увоз упаковки мог бы быть услугой э-магазина. Когда при доставке товара увозят и остатки упаковки”.