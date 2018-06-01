01.06.2018, 14:30

"Ситуация ужасная". Эстонским водоемам угрожают красивые, но опасные раки

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rus.delfi.ee
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"Ситуация ужасная". Эстонским водоемам угрожают красивые, но опасные раки
Marmorvähk.Foto: Wikipedia

В последний день мая ученые Института естественных наук выловили в Нарвском водохранилище почти сотню мраморных раков агрессивного свойства, среди которых встречаются и нетипично крупные особи, пишет Maaleht.

"Ситуация ужасная. Мраморные раки очень живучи и являются носителями раковой чумы, которая убивает речных раков, сами при этом обладая иммунитетом. Ничто не мешает им перебраться из Нарвского водохранилища в Чудское озеро и через Эмайыги в Тарту. Это вопрос времени”, — сказала лектор Катрин Калдре.

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