"Ситуация ужасная". Эстонским водоемам угрожают красивые, но опасные раки

В последний день мая ученые Института естественных наук выловили в Нарвском водохранилище почти сотню мраморных раков агрессивного свойства, среди которых встречаются и нетипично крупные особи, пишет Maaleht.

"Ситуация ужасная. Мраморные раки очень живучи и являются носителями раковой чумы, которая убивает речных раков, сами при этом обладая иммунитетом. Ничто не мешает им перебраться из Нарвского водохранилища в Чудское озеро и через Эмайыги в Тарту. Это вопрос времени”, — сказала лектор Катрин Калдре.