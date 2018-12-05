05.12.2018, 20:50

Систему распределения налогов на окружающую среду ждут изменения: Ида-Вирумаа получит дополнительные 2,5 млн евро


rus.delfi.ee
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Систему распределения налогов на окружающую среду ждут изменения: Ида-Вирумаа получит дополнительные 2,5 млн евро
Foto: Madis Veltman

Депутаты Рийгикогу на сегодняшнем пленарном заседании планируют утвердить новую систему распределения эко-налогов. Таким образом, начиная с 2019 года будет изменена система распределения налогов на окружающую среду, большая часть которых поступает в государственный бюджет за счет северо-востока. Изменение закона добавит самоуправлениям Ида-Вирумаа ежегодно около 2,5 миллиона евро.

Председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев отметил, что систему удалось изменить благодаря долгим дебатам на политическом уровне и сделанному в решающий момент Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа предложению.

”Многие самоуправления промышленного региона страны, где не происходила добыча сланца, но постоянно велась его переработка, происходило загрязнение воздуха или складирование отходов переработки сланца, годами не получали необходимые средства. Поэтому сегодня мы в прямом смысле этого слова сделали прорыв, так как теперь система распределения налогов на окружающую среду будет работать по принципу, при котором большее количество самоуправлений региона, где происходит не только добыча, но и непосредственное загрязнение и откуда поступают налоги на окружающую среду, будут получать обратно больше финансов за счет тех же эко-налогов”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

Дмитриев уточнил, что согласно принятым поправкам к Закону о налогах на окружающую среду будут суммарно увеличены поступления в бюджет местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

”В результате, Ида-Вирумаа получит дополнительно порядка 2,5 миллионов евро. Конечно, самоуправления изначально настаивали на сумме в 3,2 миллиона евро, но в результате достигнутого в ходе длительной дискуссии в комиссии по окружающей среде компромисса сумма была снижена до 2,5 миллионов евро. Но это не значит, что это итоговое решение. В июле будет готов анализ, подготавливаемый министерством окружающей среды, и на основе его результатов мы вернемся к теме пересмотра суммы распределяемых денег”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

Глава парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа пояснил, как именно будут распределены дополнительные 2,5 миллиона евро эко-налогов

”Большая часть этих средств, а именно 1,6 миллиона евро будет направлено в Нарвы-Йыэсуу, так как после объединения с волостью Вайвара, в ходе административной реформы, именно на территории этого объединенного самоуправления находятся основные мощности (Эстонские электростанции, Нарвский карьер, два завода по производству сланцевого масла) и тем самым происходит наибольшее влияние на окружающую среду. Если, например, в ходе административной реформы Нарва-Йыэсуу присоединился бы и к Нарве, то Нарвский регион (Нарва, Вайвара, Нарва-Йыэсуу) с 60 000 жителей, в целом получил бы дополнительно порядка 2 миллиона евро”, — пояснил Дмитриев.

Среди других самоуправлений северо-востока дополнительные средства распределятся по предварительным расчетам следующим образом:

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