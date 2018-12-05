Систему распределения налогов на окружающую среду ждут изменения: Ида-Вирумаа получит дополнительные 2,5 млн евро

”В результате, Ида-Вирумаа получит дополнительно порядка 2,5 миллионов евро. Конечно, самоуправления изначально настаивали на сумме в 3,2 миллиона евро, но в результате достигнутого в ходе длительной дискуссии в комиссии по окружающей среде компромисса сумма была снижена до 2,5 миллионов евро. Но это не значит, что это итоговое решение. В июле будет готов анализ, подготавливаемый министерством окружающей среды, и на основе его результатов мы вернемся к теме пересмотра суммы распределяемых денег”, — сказал Дмитрий Дмитриев.

Глава парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа пояснил, как именно будут распределены дополнительные 2,5 миллиона евро эко-налогов

”Большая часть этих средств, а именно 1,6 миллиона евро будет направлено в Нарвы-Йыэсуу, так как после объединения с волостью Вайвара, в ходе административной реформы, именно на территории этого объединенного самоуправления находятся основные мощности (Эстонские электростанции, Нарвский карьер, два завода по производству сланцевого масла) и тем самым происходит наибольшее влияние на окружающую среду. Если, например, в ходе административной реформы Нарва-Йыэсуу присоединился бы и к Нарве, то Нарвский регион (Нарва, Вайвара, Нарва-Йыэсуу) с 60 000 жителей, в целом получил бы дополнительно порядка 2 миллиона евро”, — пояснил Дмитриев.

Среди других самоуправлений северо-востока дополнительные средства распределятся по предварительным расчетам следующим образом: