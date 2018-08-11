11.08.2018, 10:45

Сегодня в 12 часов по всей Эстонии можно будет увидеть частичное солнечное затмение

 (11)
rus.delfi.ee
EST 14
Сегодня в 12 часов по всей Эстонии можно будет увидеть частичное солнечное затмение
PäikesevarjutusFoto: Andres Putting

Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно увидеть частичное солнечное затмение.

При наблюдении следует использовать специальные защитные средства!

В Таллинне затмение начнется в 11:53 и закончится в 12:41. Пик природного явления придется на 12:17.

Во сколько начнется затмение в вашем населенном пункте смотрите ЗДЕСЬ.

Tallinn Hockey weekend
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