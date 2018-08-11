Сегодня в 12 часов по всей Эстонии можно будет увидеть частичное солнечное затмение(11)
Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно увидеть частичное солнечное затмение.
Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно увидеть частичное солнечное затмение.
При наблюдении следует использовать специальные защитные средства!
В Таллинне затмение начнется в 11:53 и закончится в 12:41. Пик природного явления придется на 12:17.
Во сколько начнется затмение в вашем населенном пункте смотрите ЗДЕСЬ.
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