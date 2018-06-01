Сегодня по всей Эстонии будут открыты дубовые парки ЭР100

1 июня откроются дубовые парки ЭР100. Открытие дубрав ЭР100 будет объявлено на торжественной церемонии в Тамсалу, где свои дубы посадят и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Всего весной юбилейного года было разбито 26 дубовых парков, рощ и аллей.

”Идея создания дубовых парков в честь столетия Эстонии получила начало в 95 день рождения Эстонской Республики, когда дети начали проращивать из желудей дубовые саженцы”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”В юбилейном году благодаря этой идее появились дубовые парки ЭР100, которые будут радовать и нас, и грядущие поколения”, — добавил Рохумаа.

Сегодня состоится открытие парков в разных уголках Эстонии. Символически открытие всех посвященных столетию страны дубрав будет объявлено на празднике в городе Тамсалу, Ляэне-Вирумаа.