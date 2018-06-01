01.06.2018, 08:04

Сегодня по всей Эстонии будут открыты дубовые парки ЭР100

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rus.delfi.ee
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Hariliku tamme kultivar (püramiidtamm)
Foto on illustreeriv.Foto: Helena Pass

1 июня откроются дубовые парки ЭР100. Открытие дубрав ЭР100 будет объявлено на торжественной церемонии в Тамсалу, где свои дубы посадят и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Всего весной юбилейного года было разбито 26 дубовых парков, рощ и аллей.

”Идея создания дубовых парков в честь столетия Эстонии получила начало в 95 день рождения Эстонской Республики, когда дети начали проращивать из желудей дубовые саженцы”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”В юбилейном году благодаря этой идее появились дубовые парки ЭР100, которые будут радовать и нас, и грядущие поколения”, — добавил Рохумаа.

Сегодня состоится открытие парков в разных уголках Эстонии. Символически открытие всех посвященных столетию страны дубрав будет объявлено на празднике в городе Тамсалу, Ляэне-Вирумаа.

Всего совместными усилиями местных самоуправлений, школ и детских садов было создано 26 новых дубовых парков. Помимо этого, деревья или рощи посадили и десятки квартирных товариществ, частных лиц и предприятий. Как минимум по одной новой дубраве появилось весной этого года в каждом из уездов Эстонии.

Самый большой дубовый парк ЭР100 из 2400 деревьев разбит в Куртна, Ида-Вирумаа. Самые дальние парки находятся в Киеве и недалеко от Амстердама.

ТОП

Мероприятия по открытию дубрав ЭР100:

  • В 9 часов в Пярнумаа, в волости Саарде откроется роща из 100 дубов.
  • В 10 часов в волости Харку около кольца Тискре будет открыта дубрава Тибутаре.
  • В 10 часов будет высажена и открыта дубрава на улице Рохелине в Валга.
  • В 11 в Ляэнемаа будет открыт дубовый парк Таэбла.
  • В 12 часов в Ида-Вирумаа, в Ахтме будет открыт парк 100 дубов Кохтла-Ярве
  • В 13 часов в Вильяндимаа будет открыта дубрава Ноорусе в городе Сууре-Яани.
  • В 13 часов будет открыта дубрава Панга на Сааремаа.
  • В 14 часов в городе Йыгева будет открыта дубрава Педьякалда.
  • В 16:30 будет открыт дубовый парк Эстонской гимназии Нарвы.
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