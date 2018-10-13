Сегодня — первый международный День э-отходов!

В субботу, 13 октября, пройдет первый международный День э-отходов, чтобы способствовать вторичному использованию электрических и электронных устройств во всем мире.
Цель этого дня — повысить информированность общественности по вопросу вторичного использования э-отходов.
По существующим оценкам в течение 2018 года в мире возникнет 50 миллионов тонн э-отходов. Половину этого составляет старая потребительская электроника, такая как компьютеры, мониторы, смартфоны, планшеты и телевизоры. Остальное — это большая бытовая техника, а также отопительные и охлаждающие устройства.
В мире ежегодно во вторичное использование попадает лишь 20% э-отходов. Это значит, что в год 40 миллионов тонн э-отходов попадают на свалки, заводы по сжиганию мусора или продаются в страны, где отсутствуют соответствующие воможности для переработки, хотя 66% населения Земли живет в странах, где действуют правовые акты, регулирующие э-отходы. Результатом всего этого является потеря важного и критичного сырья в цепи поставок. Незаконная отправка отходов в развивающиеся страны обуславливает серьезные проблемы для здоровья, окружающей среды, а также социальные проблемы.
Сийм Кийслер, министр окружающей среды: ”Это важное и своевременное начинание, так как объемы э-отходов по-прежнему увеличиваются и материалы, которые содержат э-отходы, необходимы для изготовления новых изделий, чтобы удовлетворить спрос потребителей на новые устройства. Даже в ЕС, который занимает ведущую позицию в использовании э-отходов, собирается и пускается во вторичный оборот лишь 35% э-отходов. Инициативы по повышению сознательности, которые позитивно влияют на объемы сбора, не только помогают странам союза выполнять требования по переработке э-отходов, но также помогают развивать общую экономику Европы”.
”Потребители играют важную роль во вторичном использовании э-отходов. Все начинается с передачи э-отходов в правильном месте правильным лицам”,- сказал член правления EES-Ringlus Маргус Ветса. ”Место работающих на электричестве и ставших ненужными вещей, начиная с игрушечной машинки с пультом и заканчивая холодильником, не в мусорном контейнере или рядом с ним. В зависимости от размера ненужные устройства должны быть доставлены на место приобретения или же на станцию отходов”,- добавил Ветса
Накануне дня э-отходов, 12 октября, состоялся выезд для прессы на станцию отходов Рахумяэ и единственный в Эстонии завод по переработке электронных устройств WeeRec OÜ.
Международный день э-отходов инициировали WEEE Forum (международное объединение систем сбора э-отходов) и их 26 членов, привлекается примерно 40 различных организаций в 20 различных странах мира. Цель дня — повысить сознательность общественности и подтолкнуть потребителей направлять э-отходы во вторичное использование, увеличив его как в этот день, так и в будущем.
Посредством инициатив принимающих участие организаций хотят повысить сознательность потребителей в вопросах вторичного использования. Различные мероприятия пройдут по всему миру. В Эстонии член WEEE Forum EES-Ringlus запускает месячную информационную кампанию, приглашая людей пользоваться мобильным приложением kuhuviia.ee, чтобы найти ближайшее место для сдачи э-отходов.