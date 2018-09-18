18.09.2018, 20:20

SEB: услуга диги-копилки помогла жителям Эстонии сэкономить свыше 50 млн евро


rus.delfi.ee
EST
RAHA EESTI KROON MÜNDID RAHAKASSA PÕRSAS
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Услуга диги-копилки, запущенная в ноябре 2012 года, количество клиентов которой по состоянию на 17 сентября 2018 года составило в SEB свыше 100 000 человек, начиная с момента своего внедрения помогла использующим ее людям сэкономить свыше 50 миллионов евро, сообщает пресс-служба банка.

Руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп: ”Начиная с момента своего основания, диги-копилка удостоилась больше всего положительных отзывов среди наших банковских услуг, для повседневных сбережений ею пользуются 45 000 клиентов SEB. Принцип работы диги-копилки очень прост и логичен, и, будучи довольно простым решением, берет на себя очень важную роль: накопление денежных средств. Мы видим, что эта услуга с каждым годом приобретает всё большую популярность у наших клиентов, и мы планируем развивать ее и дальше. Следующим шагом в этой области станет предложение конкретного решения для накопления, которое помогло бы сохранить стоимость накопленных денег и по возможности их увеличить”.

Диги-копилка — это виртуальная банковская услуга, привязанная к банковскому счету каждого конкретного человека. Банковская система в конце каждого дня округляет снятые со счета суммы карточных платежей до следующего полного евро, а разница в центах к утру следующего дня поступает с обычного счета клиента на накопительный вклад.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по медстраховке, утечка газа в Кохтла-Ярве и манифест работодателей

18.09.2018
Во вторник в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека. В доме не было ни одного дымового датчика. Много шума наделало и исследование, согласно которому в Эстонии насчитывается более 120 000 не имеющих медицинской страховки людей, из них чуть больше 78 000 — мужчины и 44 000 — женщины. Также сегодня стало известно, что правительство практически договорилось о бюджете на следующий год и снижения акцизов не предвидится. А Союз работодателей Эстонии выступил с манифестом.
Подробнее





Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

18.09.2018
В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

"И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово"?

18.09.2018
Милейшая девушка, поступавшая в студию ”Поэтическое содружество”, сказала, что ее любимый писатель — Толстой. Я, цитируя Максудова, главного героя ”Театрального романа” Михаила Булгакова, попыталась уточнить: ”Какой из Толстых?”. И совершенно обескуражила свою собеседницу известием о том, что в литературе было "до фига" Толстых!
Подробнее

ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином

18.09.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с официальным визитом в Пекине, в рамках которого у нее запланированы встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.
Подробнее

Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается

18.09.2018
Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Знаменитая российская гимнастка судится с бывшим любовником

18.09.2018
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дарья Кондакова обвинила в мошенничестве директора компании по пошиву одежды SPSM, с которым ее ранее связывали романтические отношения.
Подробнее