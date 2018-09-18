SEB: услуга диги-копилки помогла жителям Эстонии сэкономить свыше 50 млн евро

Руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп: ”Начиная с момента своего основания, диги-копилка удостоилась больше всего положительных отзывов среди наших банковских услуг, для повседневных сбережений ею пользуются 45 000 клиентов SEB. Принцип работы диги-копилки очень прост и логичен, и, будучи довольно простым решением, берет на себя очень важную роль: накопление денежных средств. Мы видим, что эта услуга с каждым годом приобретает всё большую популярность у наших клиентов, и мы планируем развивать ее и дальше. Следующим шагом в этой области станет предложение конкретного решения для накопления, которое помогло бы сохранить стоимость накопленных денег и по возможности их увеличить”.

Диги-копилка — это виртуальная банковская услуга, привязанная к банковскому счету каждого конкретного человека. Банковская система в конце каждого дня округляет снятые со счета суммы карточных платежей до следующего полного евро, а разница в центах к утру следующего дня поступает с обычного счета клиента на накопительный вклад.