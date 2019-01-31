31.01.2019, 14:50

Samsung заменит всю свою пластиковую упаковку экологичными материалами


rus.delfi.ee
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Samsung заменит всю свою пластиковую упаковку экологичными материалами
Pressifoto

Один из крупнейших в мире производителей электроники — компания Samsung — с первой половины этого года начинает упаковывать продукцию на всех своих предприятиях в экологичные материалы, такие как переработанные или биоразложимые пластик и бумагу.

”Будучи крупнейшим в мире производителем мобильных устройств, Samsung ежегодно упаковывает сотни миллионов смартфонов. Поэтому важно, чтобы их упаковка была сделана из экологичных материалов”, — сказал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс.

Обновление упаковки касается всей продукции Samsung, в том числе смартфонов, планшетов и бытовой техники, такой, как, например, телевизоры, стиральные машин и холодильники.

”Для обеспечения плавного перехода создана специальная рабочая группа, задачей которой является разработка новых решений в области упаковки. В рабочую группу входят специалисты из отделов дизайна, продаж, маркетинга и контроля качества”, — отметил Тийтс.

В случае мобильных устройств, планшетных компьютеров и носимых смарт-устройств (например, смарт-часов), пластиковые основания, на которых устройства помещаются в коробки, будут заменены основаниями из переработанных материалов. Также пластиковые обертки и пакеты будут заменены экологичными альтернативами. Кроме того, обновится дизайн зарядных устройств для мобильных телефонов Samsung — блестящие поверхности на них будут заменены матовыми, и впредь зарядные устройства больше не будут заворачивать в пленку, что позволит еще заметнее сократить использование пластика.

Пластиковые пакеты, которые до сих пор использовались для защиты поверхностей бытовой техники, такой, как телевизоры, стиральные машины или кондиционеры, будут заменены пакетами из переработанного материала или биопластика. Такие пакеты сделаны из повторно используемого пластика или из крахмала и сахарного тростника. Вместо бумаги для упаковки продукции в дальнейшем будут использоваться только волокнистые материалы, одобренные такими международными экологическими организациями, как, например, Forest Stewardship Council.

Согласно концепции экономики замкнутого цикла компании Samsung, предприятие поставило перед собой цель со следующего года использовать в бумажной упаковке только материалы, одобренные международными лесными организациями. С 2030 года планируется использовать на производстве 500 000 тонн переработанного пластика, а также собрать порядка 7,5 миллиона тонн использованных устройств.

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