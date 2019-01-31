Samsung заменит всю свою пластиковую упаковку экологичными материалами

”Будучи крупнейшим в мире производителем мобильных устройств, Samsung ежегодно упаковывает сотни миллионов смартфонов. Поэтому важно, чтобы их упаковка была сделана из экологичных материалов”, — сказал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс.

Обновление упаковки касается всей продукции Samsung, в том числе смартфонов, планшетов и бытовой техники, такой, как, например, телевизоры, стиральные машин и холодильники.

”Для обеспечения плавного перехода создана специальная рабочая группа, задачей которой является разработка новых решений в области упаковки. В рабочую группу входят специалисты из отделов дизайна, продаж, маркетинга и контроля качества”, — отметил Тийтс.

В случае мобильных устройств, планшетных компьютеров и носимых смарт-устройств (например, смарт-часов), пластиковые основания, на которых устройства помещаются в коробки, будут заменены основаниями из переработанных материалов. Также пластиковые обертки и пакеты будут заменены экологичными альтернативами. Кроме того, обновится дизайн зарядных устройств для мобильных телефонов Samsung — блестящие поверхности на них будут заменены матовыми, и впредь зарядные устройства больше не будут заворачивать в пленку, что позволит еще заметнее сократить использование пластика.