Сагадиский лесной музей отмечает 30-летие

Сагадиский лесной центр RMK в Ляэне-Вирумаа отмечает круглую дату - 30-летие с момента открытия мызы для посетителей. И столько же лет исполняется единственному в Эстонии Музею леса, расположенному в мызе, история которой насчитывает 500 лет. Музейные выставки рассказывают о лесах как крупнейшем природном достоянии Эстонии с различных точек зрения.

По словам директора Музея леса Сагадиского лесного центра RMK Айна Кютта, за 30 лет произошло много разнообразных событий и проведено мероприятий. Например, в Сагади проходили курсы для лесников и лесотехников, мотористов-вальщиков, обучали людей премудростям спиливания опасных деревьев и строительству бревенчатых домов. ”Когда в конце XX века прикладное обучение сошло на нет, мы взяли курс на просвещение школьников, и продолжаем заниматься этим по сей день”, — говорит директор Кютт.

Таким образом, в школе природы лесного центра около 10 000 школьников ежегодно проходят наглядное экологическое обучение, проводятся также курсы повышения квалификации гидов, учителей и т.д.

По случаю празднования на чердачном этаже мызы развернута большая обзорная выставка об усадьбе и деятельности музея за последние 30 лет. ”Единственный в Эстонии Музей леса целенаправленно собирает и сохраняет богатое отечественное лесное наследие. Наши экспозиции демонстрируют как местным, так и зарубежным любителям природы все многообразие нашего лесоводства, — поясняет господин Кютт. — Мы неизменно пропагандируем бережное отношение к природе и ценности историко-культурного наследия, с научной, образовательной, а порой и рекреационной точки зрения”.

Сагадиское собрание фотографий и документов — одно из крупнейших среди ведомственных музеев. Местные выставки получили самое высокое признание в общегосударственном масштабе: завоеван приз года за лучшую тематическую выставку, а постоянная экспозиция ”Лес прокормит” признана одной из трех лучших в Эстонии. В дополнение к выставке по случаю круглой даты в летние месяцы в лесном музее можно полюбоваться лучшими эстонскими охотничьими трофеями последних двух лет.

Сагадиский лесной центр RMK в Ляэне-Вирумаа объединяет Музей леса, Школу природы, гостиницу и ресторан. Неподалеку от мызы начинаются природные и туристические тропы RMK, а в трех километрах от нее расположен Оандуский посетительский центр RMK.