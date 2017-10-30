Рост содержания углекислого газа в атмосфере идет с рекордной скоростью

В 2016 году зафиксирован рекордный рост содержания углекислого газа в атмосфере. Связано это не только с деятельностью человека.

Рост содержания углекислого газа в атмосфере Земли в 2016 году проходил так быстро, как никогда прежде. Об этом говорится в докладе экспертов Всемирной метеорологической организации (WMO), представленном в Женеве в понедельник, 30 октября. Помимо активности людей, ответственность за этот феномен лежит на теплом течении Эль-Ниньо и засухе в тропических широтах. Из-за этих факторов океаны и леса не смогли переработать достаточное количество углекислого газа.

"Без экстренных ограничений выброса углекислого и других парниковых газов к концу столетия мы можем достичь опасного роста мировой температуры, значительно превышающего заявленных в Парижском соглашении целей", — заявил генсекретарь WMO Петтери Таалас. По его словам, потомки могут получить в наследство планету с куда более суровыми условиями жизни.

Уровень углекислого газа в атмосфере повысился в 2016 году с 400 до 403,3 частей на миллион частей (ученые называют это ppm — parts per million). А в 1996 году уровень уровень углекислого газа в атмосфере составлял 362 ppm.

В ноябре в Бонне пройдет ежегодная конференция ООН по климату. В дискуссиях и докладах эксперты будут руководствоваться данными WMO и Программы ООН по окружающей среде (UNEP), которые будут представлены во вторник, 31 октября.