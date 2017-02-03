RMK выставил счета охотничьим объединениям за вред, причиненный лесам дикими животными

RMK выставил 31 января счет 12 охотничьим объединениям за вред, причиненный дикими животными государственным лесам в прошлом году. Счета представлены за повреждение 39 гектаров леса, где весной RMK придется высадить новые деревья.

Заведующий отделом охотничьего надзора RMK Калев Мяннисте отметил, что в 2016 году вред, причиненный дичью оказался на пятую часть меньше, чем в 2015 году. Однако увеличились площади, нуждающиеся в восстановлении.

В прошлом году повреждения, причиненные государственным лесам дикими животными, RMK компенсировали девять охотничьих объединений. Востребованная сумма тогда составляла 5400 евро. Лесные культуры заложили и дополнили на 15 гектарах. Планируемые нынче работы на 39 гектарах обойдутся в 30 200 евро. Из этой суммы охотничьи объединения должны будут выплатить 28 300 евро, а остальную часть они компенсируют работой.

”По сравнению с прежним временем, нынешние работы дороже, потому что пропорционально приходится больше возобновлять лесные культуры, а не дополнять существующие, как это было в прошлом году”, — пояснил господин Мяннисте.

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Основной вредитель в эстонских лесах — это традиционно лось, который поедает только что высаженные лесные культуры, но может повредить не только молодой лес, но и жердняковый.

”Больше всего пострадали осиновые насаждения — это 49% от всех повреждений, — говорит Мяннисте. — За ними идут соснячки с 40%, при этом в осинниках пострадал в основном жердинник, а в сосняках — только что высаженные деревца”.

Из уездов самые большие потери понесли леса Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пыльвамаа. На них пришлось 42% всех серьезных потерь от диких животных. В этом году ущерб, нанесенный дикими животными, охотники будут компенсировать RMK второй год подряд — соответствующий договор был заключен после того, как в 2013 году вступил в действие закон об охоте. Всего RMK заключил договоры об использовании для охоты государственных земель с 325 пользователями охотничьих угодий.

В 2016 году дикие животные нанесли ущерб государственным лесам на территории в 536 га, а в 2015 году существенный вред лесным культурам был причинен молодым лесам и жердинникам на площади в 654 гектара. Счета за вред, причиненный дикими животными, представляются охотникам в случае, если пострадавшая территория нуждается в обновлении и дополнении, и при этом не вызывает сомнения, что ущерб причинен в период действия договора с RMK. Составлению акта об ущербе предшествует лесоохранная экспертиза, которую проводит Департамента охраны окружающей среды.

RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.

RMK принадлежат Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк, Пылулаское рыбоводческое хозяйство и Тартуский питомник. В RMK работает более 700 человек, а число обеспеченных работой в государственных лесах достигает 5000 человек.