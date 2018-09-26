26.09.2018, 13:21

RMK в этом году подготовил более 14 миллионов саженцев


rus.delfi.ee
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Eesti disainerid istutasid 8 000 pisikest puud
Kuuseistik. Foto on illustratiivne.Foto: Meisi Volt

В питомниках RMK с 15 мая по 15 сентября выращено для высадки в поле 11,5 миллионов елочек, 2,5 миллиона берез и 240 000 саженцев ольхи, сообщает RMK.

Большую часть елей, берез и ольхи в питомниках RMK выращивают по системе горшок — поле. Все посевы делаются в ящиках для рассады, которые помещают в теплицы, откуда небольшие горшечные растения высаживаются для доращивания в поле.

По словам руководителя растениеводческого хозяйства RMK Айво Вареса, нынешний год примечателен долгой засухой и жарой, которые больше всего подействовали на еловые растения и их последующий рост.

После высадки в поле, лесные растения нуждаются в постоянном уходе: надо рыхлить почву, удобрять, поливать и пропалывать, защищать от грибковых заболеваний, насекомых-вредителей и лесных зверей.

Растения, перенесенные в поле в 2018 году, будут высажены в государственных лесах осенью 2019 или весной 2020 года.

Сосны выращиваются в RMK как горшечные растения. Чтобы сосна выросла до годности к посадке в лесу, ей нужен год, растениям березы и ели — два-три года.

RMK выращивает все растения, необходимые для обновления государственных лесов, и ежегодно высаживает в гослесах более 21 миллиона саженцев.

В ведомстве RMK (Центра по управлению государственными лесами) находится около 30% территории Эстонии, на которой произрастает 47% лесов Эстонии. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, организует охрану лесов и природы, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.

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