RMK и община Колга договорились о лесных работах на следующие десять лет

В подписанной договоренности о привлечении установили, в каком объеме и каким образом Центр управления государственными лесами (RMK) будет вести лесное хозяйство в течение следующих десяти лет в окрестных государственных лесах поселка Колга (уезд Харьюмаа, волость Куусалу), сообщает RMK.

Также договорились о процедурах извещения и привлечения жителей, чтобы местная община была лучше проинформирована о деятельности RMK и могла лучше участвовать в судьбе местных лесов. Это первый подписанный договор о привлечении после того, как RMK разделил определенные леса на территории с повышенным публичным интересом и ввел принципы работы, на основе которых рубку леса согласовывают не только с местным самоуправлением, но и с местной общиной.

В заключенном договоре местную общину представляют MTÜ Kolga Arendus во главе с Андресом Хейнвером и специализирующийся на экологическом образовании MTÜ Estlander во главе с Эрки Вайкре и Анникой Блум.

По словам Эрки Вайкре, сотрудничество с RMK для подписания договора шло очень гладко. «Стоит отметить гибкость, рассудительность, понимание местных интересов и желание прийти к наиболее привлекающему договору со стороны Андруса Кеввая, – отметил Вайкре. - Результатом этого является первый подобный договор, который будет примером для последующих. Это является знаком нового общения, привлекающего общины, при хозяйствовании государственных лесов».

В окрестностях поселка Колга в течение следующих десяти лет будет произведена рубка возобновления на 42,8 гектарах. По просьбе местных жителей RMK отменило рубки, запланированные на начало года. На основе договора рубка будет проходить в промежутке с 2018 по 2028 с годичными перерывами. «В 2018 году, например, мы произведем рубку возобновления на 8,2 гектарах, а 2019 году не будем рубить вообще, в 2020 – на 9,8 гектарах, после чего снова сделаем перерыв на год», – объяснил лесничий Харьюмааского лесничества Андрус Кеввай. Из запланированных для рубки 42,8 гектаров – 8,4 гектара составляет охранная рубка и 34,4 гектара – сплошная рубка. Все вырубки будут обновлены – в случае сплошной рубки – следующей весной, в случае охранной рубки – при первой же возможности.

Государственные леса в окрестностях поселка Колга, на которых ведется хозяйствование, в большинстве своем достигли зрелого состояния, некоторые из них десятилетия назад, в некоторых местах состояние здоровья леса оставляет желать лучшего. «Поэтому мы и взяли эти леса под пристальное внимание и пытаемся как можно умнее и разумнее их обновить», – пояснил Кеввай.

В своей деятельности RMK руководствуется принципом экономичного лесного хозяйства, что подтверждают выданные организации сертификаты FSC и PEFC. Также RMK руководствуется доброй традицией ведения лесного хозяйства, доброй традицией использования лесных дорог и, разумеется, действующим законодательством.

Под ведомством RMK или Центра управления государственными лесами находится около 30% всей территории Эстонии, где расположено 45% всех эстонских лесов. RMK является хранителем, защитником и управляющим государственного леса и прочих разнообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, охраняет природные ценности, приносит доход государству, управляя лесом, создает возможности для движения на природе и делится знаниями в области природоведения.