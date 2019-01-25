RMK берет под охрану последние незащищенные ценные местообитания в государственных лесах

По словам члена правления RMK Кристьяна Тыниссона, в остальных лесах RMK вероятность выявления новых ЦМ сравнительно низкая. ”Тем не менее, в этом году мы проведем инвентаризацию ценных местообитаний еще на 57 000 гектаров. Проверим, встречаются ли в этих лесах признаки ценных местообитаний, чтобы такие участки лесов не попали в планы рубки”, — пояснил господин Тыниссон.

Инвентаризацию ЦМ проводят 65 лесоустроителей RMK, которые имеют соответствующую лицензию. Они проконтролируют те части леса, в которых на основании имеющихся данных более высока вероятность выявления ЦМ.

Ценные местообитания — это места в хозяйственных лесах, в которых обитают редкие или уязвимые виды, где по различным причинам сохранились многие структуры, свойственные природным лесам, например, очень старые деревья, крупные лежачие стволы, мертвые деревья или сгоревшие деревья. Поскольку в хозяйственных лесах встречается мало таких участков и они разбросаны, то для поддержания редких и уязвимых видов важно сохранять такие сегменты леса.

Ценные местообитания подпадают в государственных лесах под категорию строго охраняемых лесов, и такие леса составляют 28 процентов всех подведомственных RMK лесных земель.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов.