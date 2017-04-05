Рийгикогу принял ”Основы политики в области климата до 2050 года”

63 голосами ”за” (6 против, 6 воздержались) Рийгикогу принял представленное правительством Постановление Рийгикогу об ”Основах политики в области климата до 2050 года” (362 OE).

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра подчеркнул, что изменения климата вынуждают нас действовать продуманно и решительно, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды и в замедление изменения климата. Вопрос рассматривался совместно с компетентными учреждениями и организациями, передает пресс-служба Рийгикогу.

”Реорганизация экономики и энергетики так, чтобы они стали более эффективными с точки зрения затрат ресурсов, экономии, производительности и экологичности — направление, которое позволит перейти на экономику с низкими выбросами углекислого газа”, — сказал Вакра. Он подчеркнул, что именно это направление и было взято за основу при формировании политики Эстонии в области климата.

ЕС обязался снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, а к 2050 году — на 80–95% по сравнению с уровнями выбросов 1990 года. При формировании политики в области климата это соглашение было учтено.

Заместитель комиссии по окружающей среде Калле Паллинг отметил, что ”Основы политики в области климата” — это соглашение о соответствующей политике Эстонии в долгосрочной перспективе; в отношении направлений политики, охватывающих как отдельные отрасли, так и экономику в целом. Документ устанавливает направление развития для смягчения изменений климата к 2050 году, т.е. для снижения уровня выбросов парниковых газов, и для приспособления к изменениям климата. Четкое формулирование направлений политики и их выполнение мотивируют и частный сектор, и общество в целом работать в том же направлении.