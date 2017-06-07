Рийгикогу обсудит поправки к Закону о лесе

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде внесла в Закон о лесе поправки, согласно которым правительство обязано запретить вырубку лесов по всей республике на определенный период.

Также будет запрещена вырубка лесов в городских зеленых зонах без согласия местного самоуправления. Правительство также получит право устанавливать ограничения на территории лесовосстановительной вырубки с целью сохранения естественного баланса в лесах, если есть основание полагать, что объемы вырубки могут превысить прирост используемого леса.

”Таким образом, правительство получит право запретить вырубку леса по всему государству или на какой-либо территории, чтобы сохранить природный баланс в лесах и обеспечить бережное использование лесов, — сказал председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра. — Этим правом правительство сможет воспользоваться в случае, если есть реальная опасность, что объемы вырубки могут превысить прирост хозяйственных лесов. Таким образом, парламент возложит на правительство обязанность реально защищать леса Эстонии”.

По словам Вакра, важная поправка также — внести в законопроект положение, согласно которому леса, произрастающие на городских зеленых территориях, будет запрещено вырубать без разрешения местного самоуправления. Вырубку необходимо согласовать с местным самоуправлением до подачи уведомления о лесе.

По мнению Вакра, важно сохранить ценные зеленые насаждения в городских зеленых зонах. ”Для этого с помощью инициирования процесса согласования уведомления о лесе мы дадим местным самоуправлениям возможность повлиять на вырубку деревьев на территории зеленых насаждений, указанных в общей планировке города”, — сказал Вакра.

Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о лесе и в Закон об охране природы (396 SE) пройдет на пленарном заседании Рийгикогу в среду, 7 июня.