Рекорд! Жители Эстонии активно пользуются возможностями отдыха на природе

По словам заведующей рекреационным отделом RMK Марге Раммо, такой большой прирост необычен: в минувшие годы число посещений увеличивалось на 100 000 в год.

”Причина в замечательном лете, юбилее Эстонской Республики и связанными с ним различными мероприятиями — серия юбилейных походов, а также впервые отпразднованный в прошлом году День эстонской природы. И конечно важный вклад — открытие и большой всеобщий поход по новой третьей ветке туристической тропы”, — пояснила Марге Раммо.

В связи с проведением крупных мероприятий RMK много внимания уделил улучшению рекреационной инфраструктуры. Так, в 2018 году в работе были 36 объектов, из которых завершены 14. Новые объекты — места для привалов и площадки для костров — появились вдоль новой ветки туристической тропы Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси. Была завершена реконструкция нескольких объектов, которые представляют новые возможности для отдыха и познания природы. Среди них туристические тропы — Селисооская и Куртнаская — с кострищами, Эмайыэская, Лухасооская и Рийсаская учебные тропы, Пюхаярвеская и Мурруметсаская природные тропы, Сельямяэская учебно-туристическая тропа с кострищем, вольер для волков в Элиствереском природном зоопарке, а также наблюдательные вышки в Рийса, Маякиви и Ийзаку.

В полном объеме завершено создание сети туристических троп, состоящей из трех веток, проходящих по всей материковой Эстонии. Сеть имеет протяженность в1800 километров от Перакюла до Ахиярве, от Пенийыэ до Каукси и от Оанду до Икла. На всем протяжении маркировано 100 объектов, связанных с историей леса и культуры.