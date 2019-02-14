14.02.2019, 22:00

Рекорд! Жители Эстонии активно пользуются возможностями отдыха на природе


rus.delfi.ee
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RMK ühismatk Peraküla-Aegviidu lõigul
RMK ühismatk Peraküla-Aegviidu lõigulFoto: RMK

Возможностями отдохнуть на природе и прогулками в природоохранных зонах, предлагаемых Центром по управлению государственными лесами, в прошлом году воспользовались 2,7 миллиона раз, что на 300 000 больше, чем в позапрошлом году, сообщает RMK.

По словам заведующей рекреационным отделом RMK Марге Раммо, такой большой прирост необычен: в минувшие годы число посещений увеличивалось на 100 000 в год.

”Причина в замечательном лете, юбилее Эстонской Республики и связанными с ним различными мероприятиями — серия юбилейных походов, а также впервые отпразднованный в прошлом году День эстонской природы. И конечно важный вклад — открытие и большой всеобщий поход по новой третьей ветке туристической тропы”, — пояснила Марге Раммо.

В связи с проведением крупных мероприятий RMK много внимания уделил улучшению рекреационной инфраструктуры. Так, в 2018 году в работе были 36 объектов, из которых завершены 14. Новые объекты — места для привалов и площадки для костров — появились вдоль новой ветки туристической тропы Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси. Была завершена реконструкция нескольких объектов, которые представляют новые возможности для отдыха и познания природы. Среди них туристические тропы — Селисооская и Куртнаская — с кострищами, Эмайыэская, Лухасооская и Рийсаская учебные тропы, Пюхаярвеская и Мурруметсаская природные тропы, Сельямяэская учебно-туристическая тропа с кострищем, вольер для волков в Элиствереском природном зоопарке, а также наблюдательные вышки в Рийса, Маякиви и Ийзаку.

В полном объеме завершено создание сети туристических троп, состоящей из трех веток, проходящих по всей материковой Эстонии. Сеть имеет протяженность в1800 километров от Перакюла до Ахиярве, от Пенийыэ до Каукси и от Оанду до Икла. На всем протяжении маркировано 100 объектов, связанных с историей леса и культуры.

Завершен финско-эстонский проект Lights On!, в рамках которого были реконструированы парк в Кейла-Йоа, городища в Неэрути, Лыхавере и Варбола. В результате были открыты исторические виды и улучшена доступность, чтобы посетители могли лучше знакомиться с объектами, появилась возможность развивать новые туристические продукты с местными предприятиями.

RMK организовал более 2000 экологических программ, в которых участвовали почти 43 000 человек. В различных инфо-, учебно- и туристических днях, а также тематических вечерах приняли участие 270 000 человек. Информационные пункты RMK делились информационными материалами и давали рекомендации о формах и рекреационных возможностях отдыха в лесах и на природе в 96 000 случаев.

На организацию прогулок на природе и экологическое образование в 2018 году было затрачено 6,4 миллиона евро, из которых 1,6 миллиона покрыли за счет различных доходов от рекреационного хозяйства, а также целевого финансирования из фондов Европейского Союза.

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