Рекорд! Прибыль RMK составила 52 млн евро

Согласно первоначальным итогам за хозяйственный год, оборот RMK в 2018 году достиг 178,5 миллионов евро, а прибыль составила 51,7 миллиона евро, что стало лучшим результатом за все годы существования организации.

В 2017 году RMK продал 3,8 миллиона кубометров древесины на сумму, равную 171 миллиону евро, сообщается в пресс-релизе ведомства. ”RMK еще никогда не удавалось заработать такую большую прибыль. Да, объемы продажи древесины по сравнению с прошлым годом снизились на 5%, однако стоимость древесины выросла. Кроме того, нам удалось больше сэкономить на расходах по сравнению с запланированными показателями”, — пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас. ”Конечно, свою роль в экономических результатах сыграли и сложные погодные условия, которые с одной стороны не позволили вести работы в лесах в обычном порядке, но с другой стороны обусловили подъем рыночных цен на древесину. Важнее всего то, что мы смогли обеспечить своим партнерам работу в лесах и надлежащим образом исполнить практически все договоры продажи”.

Объемы лесоводческих работ в 2017 году остались практически на уровне прошлого года. В лесах было высажено 21,2 миллиона деревьев, то есть на миллион больше, чем в 2016 году. Площадь обслуживаемой поросли составила 24 600 гектаров. В целях улучшения условий произрастания молодых лесопосадок была произведена рубка осветления на 19 000 гектарах, а в лесах среднего возраста осуществлена рубка прореживания на 8700 гектарах.

В 2016 году при обороте в 178 миллионов RMK заработал прибыль в размере 50,3 миллиона евро. Продажа древесины достигла объемов в 4 миллиона кубометров.

На 2018 год RMK прогнозирует оборот в 178 миллионов, с которого планируется получить прибыль в размере 41 миллиона евро.

Центр управления государственными лесами (RMK) обслуживает около 30% всей территории Эстонии, на которой находится 45% эстонских лесов. RMK занимается уходом, охраной и ведением хозяйства на принадлежащих Эстонии лесных территориях. В число задач RMK входит посадка и выращивание леса, охрана природных ценностей, пополнение государственного бюджета за счет лесохозяйственной деятельности, создание условий для проведения активного досуга на природе, а также образовательная деятельность в сфере естествознания.