Про ”никчемного плачущего” трутовика, березовую губку и чагу

Частые ночные заморозки в начале мая вносят свои коррективы в планы особо заядлых грибников, не желающих дожидаться лета и осени. И хотя в лесу пока ещё встречаются саркосцифы, о которых мы уже рассказывали, придётся потратить много времени, чтобы насобирать этих маленьких грибков на кулинарную порцию, пишет природовед Олег Цымбаревич в блоге RMK.

Первые разведчики из строчков, вылезшие из земли в апреле, не выдержали заморозков и остальные смельчаки, видимо, решили отложить выход в свет до более тёплой погоды. Подождём и мы — немного уже осталось.

А пока сделаем небольшой крюк от этой тропинки в другую сторону.

В лесу круглый год можно наблюдать огромное число знакомых всем грибов — трутовиков. Хотя они весьма многообразны по форме и окраске, но легко узнаваемы на стволе дерева или пне.

Вот, например, очень часто встречающийся трутовик окаймлённый (Fomitopsis pinicola)

Иногда можно увидеть как он ”плачет”, выделяя излишки поступающей с питанием влаги через свои поры, за что его иногда и называют плачущим грибом.

А вот это трутовик настоящий (Fomes fomentarius) разросся до размера в диаметре более 50 сантиметров.

Казалось бы, трутовики — никчёмные грибы: ни замариновать, ни жаркое из них приготовить. И всё же трутовики бывают и съедобные, например, трутовик серно-жёлтый, или чешуйчатый, но они появятся попозже.

А вот, например, встречающийся буквально на каждом шагу трутовик берёзовый или иначе берёзовая губка (Piptoporus betulinus) хотя и считается несъедобным из-за горького вкуса и жёсткой мякоти, зато обладает лечебными свойствами.

Наверное, многие слышали о целебных свойствах другого древесного гриба — так называемой чаги. Но, думается, не все знают, что чага на самом деле тоже из трутовиков и называется Трутовиком скошенным (Inonotus obliquus).

О чаге можно было бы написать отдельно, но для начала хорошо бы научиться её отличать от древесных наростов — капов, с трутовиками и чагой никак не связанными, а являющимися деформацией древесины, вызванной разными причинами.