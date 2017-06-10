Пылулаское рыбоводческое хозяйство RMK выпустило в мае месяце 106 000 мальков в реку Пярну и реки Северной Эстонии. Таким образом популяция морской форели в Эстонии восстановлена, значится в пресс-релизе.

Для восстановления популяции лосося в реки Эстонии запустили 42 000 двухлеток, из них в реку Пуртсе — 5 500, в реку Селья — 5 700, реку Лобья — 5 200, реку Валге — 5 100, реку Ягала — 5 400, реку Пирита 5 400 и в реку Пярну 10 400 мальков.

Кроме того в реки Северной Эстонии заселили 60 800 сеголеток, из них в Пуртсе — 18 400, в Селья — 8 900, Лообу — 8 500 и Валге — 24 900 мальков. Средний вес двухлеток составил 82,5 г и сеголеток — 17,7 г.

Восстановление популяции морской форели завершено: в реку Пудисоо выпустили последние выращенные в рыбохозяйстве 2 400 мальков морской форели. Средний вес одной особи составил 88,0 г. Поддержку популяции морской форели в Финском заливе приостановили по рекомендации ученых Института моря Тартуского университета, поскольку ситуация с местной популяцией улучшилась. Пылулаский рыбоводческий центр занимался воспроизводством молодняка рыб с 1998 года. При необходимости можно будет снова приступить к выращиванию этого молодняка.

Департамент окружающей среды выдал разрешение на заселение молодняком, руководствуясь рекомендацией Института моря Тартуского университета и результатами исследования ветеринарно-продовольственной лаборатории, подтверждающими хорошее состояние здоровья рыб.

Основная задача Пылулаского рыбоводческого хозяйства — выращивание холодноводных видов рыб, в первую очередь молоди лосося, а также заселение уничтоженных или восстановление слабых популяций, сбор и хранение их генетического материала. А в дополнительные обязанности хозяйства входит участие в проведении опытов для научных исследований и организация практики студентов.

С 1997 года Пылулаское рыбохозяйство заселило в реки более 5,4 миллиона лососей, морской форели, речной форели и молоди сига. В 2014 году хозяйство вошло в состав RMK.