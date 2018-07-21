21.07.2018, 22:00

Подарок на юбилей ЭР: в августе пройдет День природы Эстонии


rus.delfi.ee
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Подарок на юбилей ЭР: в августе пройдет День природы Эстонии
Foto: Anni Õnneleid

В качестве подарка на 100 день рождения Эстонской Республики от связанных с природой учреждений и объединений 18 августа юбилейного года будет отмечаться День природы Эстонии.

День, который вместит в себя пятьдесят мероприятий, знакомящих с природой Эстонии и ее разнообразием, является частью летней праздничной недели ЭР100, сообщает Министерство окружающей среды.

”Природа Эстонии у всех нас глубоко в сердцах, и в юбилейный год мы обратим внимание на ее красоту и разнообразие с помощью Дня природы Эстонии”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Во время летней праздничной недели ЭР100 любителей природы ожидает около полусотни мероприятий. Начиная с обзорных походов по изучению летучих мышей и походов на природе и заканчивая экскурсией на гидрометеорологическую станцию”, — добавила Соэ.

”Мы очень рады тому, что в рамках празднования 100 дня рождения Эстонской Республики особое внимание будет уделено сохранению природы и ее ценности. Восхитительная природная среда Эстонии уже сама по себе для нас как подарок, но то, что мы отмечаем красоту нашей природы отдельным днем и мероприятиями, действительно является прекрасным подарком на юбилей нашей республики”, — выразил признательность советник в сфере природы Министерства окружающей среды Ханно Зингель всем природным учреждениям, которые 18 августа организуют замечательные мероприятия по случаю Дня природы Эстонии.

В День природы Эстонии природные центры, музеи, объединения и общества пригласят всех ознакомиться с полусотней возможностей получше узнать природу Эстонии, ценить ее и беречь. В этот день под руководством лучших гидов по всей Эстонии пройдут десятки походов, мастер-классов и обзоров природы. В программе семейные утренники в Эстонском музее природы, свои двери откроют, например, аэрологическая станция между Таллинном и Харку, а также метеорологическая станция между Тарту и Тыравере. Список мероприятий пополняется в текущем режиме. Смотрите подробнее программу Дня природы Эстонии: www.ev100.ee/et/eesti-looduse-paev.

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Празднование Дня природы Эстонии координирует организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством окружающей среды. Организацией мероприятий Дня природы занимаются Эстонское общество защиты природы, Департамент окружающей среды, Эстонский музей природы, Центр управления государственными лесами, Эстонский фонд природы, Природный омнибус и многие другие.

Более подробную программу мероприятий Дня природы Эстонии вы найдете в социальной сети на странице Дня природы Эстонии www.facebook.com/events/303145473758407/ , а также на интернет-странице ЭР100 www.ev100.ee/et/eesti-looduse-paev

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости будет отмечено летней праздничной неделей, которая соберет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Мероприятия летней праздничной недели ЭР100: www.ev100.ee

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