Подарок на юбилей ЭР: в августе пройдет День природы Эстонии

В качестве подарка на 100 день рождения Эстонской Республики от связанных с природой учреждений и объединений 18 августа юбилейного года будет отмечаться День природы Эстонии.

День, который вместит в себя пятьдесят мероприятий, знакомящих с природой Эстонии и ее разнообразием, является частью летней праздничной недели ЭР100, сообщает Министерство окружающей среды.

”Природа Эстонии у всех нас глубоко в сердцах, и в юбилейный год мы обратим внимание на ее красоту и разнообразие с помощью Дня природы Эстонии”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Во время летней праздничной недели ЭР100 любителей природы ожидает около полусотни мероприятий. Начиная с обзорных походов по изучению летучих мышей и походов на природе и заканчивая экскурсией на гидрометеорологическую станцию”, — добавила Соэ.

”Мы очень рады тому, что в рамках празднования 100 дня рождения Эстонской Республики особое внимание будет уделено сохранению природы и ее ценности. Восхитительная природная среда Эстонии уже сама по себе для нас как подарок, но то, что мы отмечаем красоту нашей природы отдельным днем и мероприятиями, действительно является прекрасным подарком на юбилей нашей республики”, — выразил признательность советник в сфере природы Министерства окружающей среды Ханно Зингель всем природным учреждениям, которые 18 августа организуют замечательные мероприятия по случаю Дня природы Эстонии.